قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق محادثات جنيف حول خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط شكوك أوروبية كبيرة

بوتين و ترامب و زيلينسكي
بوتين و ترامب و زيلينسكي
فرناس حفظي

انطلقت ظهر اليوم "الأحد" في جنيف محادثات بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة لمناقشة خطة سلام أمريكية مثيرة للجدل من 28 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مخاوف من أن تكون الخطة في واقع الأمر من صوغ موسكو لخدمة مصالحها.

وتتضمن الخطة تنازلات كبيرة من أوكرانيا، منها التخلّي عن الأراضي المحتلة، والامتناع عن الانضمام إلى حلف الناتو، وتقليص حجم الجيش إلى 600 ألف جندي، وتشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف دولي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أهمية المحادثات وقال: "نحن على تواصل وثيق مع فرق الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين، وآمل أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف حمام الدم وضمان عدم اندلاع الحرب مجددًا".

من جانبها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الخطة غير مقبولة من وجهة نظر أوروبا، محذرة من أنها قد تمثل استسلامًا لبوتين وتعرض الأمن الأوروبي للخطر.

وأشارت إلى أن أي اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يضمن عدم تغيير الحدود بالقوة، وحماية سيادة أوكرانيا، والحفاظ على دور الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.

في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشيال" بأن القيادة الأوكرانية لم تُقدّر جهود إدارته، وهاجم أوروبا لاستمرارها بشراء النفط الروسي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول نوايا الخطة وأطرافها الداعمة.

المحادثات في جنيف تُعد لحظة حاسمة في الصراع، وسط مخاوف من ضغوط أمريكية محتملة على أوكرانيا لقبول الشروط، ومتابعة دقيقة من بروكسل وواشنطن وبقية العواصم الأوروبية.

أوكرانيا الولايات المتحدة خطة سلام أمريكية روسيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط

المشاط: 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول 2030.. ونواب: لابد من منح حوافز تشجيعية

الاقتصاد الأخضر

برلماني: توجه الدولة نحو المشروعات الخضراء يعزز التنمية المستدامة

اللواء حاتم باشات

حاتم باشات يرحب بتحرك ترامب لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية: مصر حاربتهم نيابة عن العالم

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد