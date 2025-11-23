انطلاق محادثات جنيف حول خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط شكوك أوروبية كبيرة

انطلقت ظهر اليوم "الأحد" في جنيف محادثات بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة لمناقشة خطة سلام أمريكية مثيرة للجدل من 28 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وسط مخاوف من أن تكون الخطة في واقع الأمر من صوغ موسكو لخدمة مصالحها.

وتتضمن الخطة تنازلات كبيرة من أوكرانيا، منها التخلّي عن الأراضي المحتلة، والامتناع عن الانضمام إلى حلف الناتو، وتقليص حجم الجيش إلى 600 ألف جندي، وتشغيل محطة زابوريجيا النووية تحت إشراف دولي.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أهمية المحادثات وقال: "نحن على تواصل وثيق مع فرق الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين، وآمل أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف حمام الدم وضمان عدم اندلاع الحرب مجددًا".

من جانبها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الخطة غير مقبولة من وجهة نظر أوروبا، محذرة من أنها قد تمثل استسلامًا لبوتين وتعرض الأمن الأوروبي للخطر.

وأشارت إلى أن أي اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يضمن عدم تغيير الحدود بالقوة، وحماية سيادة أوكرانيا، والحفاظ على دور الاتحاد الأوروبي في المفاوضات.

في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشيال" بأن القيادة الأوكرانية لم تُقدّر جهود إدارته، وهاجم أوروبا لاستمرارها بشراء النفط الروسي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول نوايا الخطة وأطرافها الداعمة.

المحادثات في جنيف تُعد لحظة حاسمة في الصراع، وسط مخاوف من ضغوط أمريكية محتملة على أوكرانيا لقبول الشروط، ومتابعة دقيقة من بروكسل وواشنطن وبقية العواصم الأوروبية.