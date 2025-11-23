الشارع يختار.. مصر تستعد لاستحقاق دستوي شرس في 13 محافظة

تعد الانتخابات البرلمانية في مصر واحدة من أهم الاستحقاقات السياسية التي تُجسّد ممارسة الديمقراطية وتداول الآراء داخل المجتمع المصري؛ تجري الانتخابات وفق إطار دستوري وقانوني ينظم عملية اختيار أعضاء مجلس النواب، ويضمن تمثيل شرائح المجتمع المختلفة داخل السلطة التشريعية.

مراحل العملية الانتخابية

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل المرشحين وضمان حياد الجهات المنفذة، وصولاً إلى تنظيم التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.

الانتخابات البرلمانية المصرية

وتتسم الانتخابات البرلمانية المصرية بتنافس بين مرشحين مستقلين وأحزاب سياسية متنوعة، يتقدم كلٌّ منهم ببرامج انتخابية تتناول قضايا التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى ملفات التعليم والصحة والبنية التحتية؛ ويشارك الناخبون، عبر الاقتراع المباشر، في اختيار ممثليهم وفق دوائر انتخابية تمثل مختلف المحافظات.

استحقاق دستوري مهم

من جانبه؛ قال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، إنّ مصر مقبلة على استحقاق دستوري مهم للغاية يتمثل في انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أنّ الدولة تمتلك تاريخًا طويلًا من المجالس النيابية منذ عام 1866 وحتى اليوم.

دعم الاستقرار السياسي

وشدد على أنّ مصر دولة مركزية منذ 7000 عام، وأنّ العملية الانتخابية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار السياسي، وهو ما يعد شرطًا رئيسيًا لجذب أي استثمارات أو قروض أو تعاون اقتصادي، مؤكدًا أنّه لا يمكن لأي جهة أن تثق في دولة لا تتمتع باستقرار سياسي.

أهمية الانتخابات البرلمانية

وأضاف في لقاء مع أسماء خليل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنّ رؤية مصر 2030 تعتمد في أحد ركائزها الأساسية على هذا الاستقرار، الأمر الذي يعكس أهمية الانتخابات البرلمانية القادمة.

استعدادات العملية الانتخابية

وتابع أنّ الإسماعيلية استعدت للعملية الانتخابية عبر تجهيز 168 مقرًا انتخابيًا موزعة على 3 دوائر انتخابية، تضم 8 مرشحين، وأن المحافظة بدأت استعداداتها منذ أكثر من شهرين.

مركز العمليات الرئيسي

وأشار إلى أنّ المركز الذي شهده اللقاء يعد مركز العمليات الرئيسي لمتابعة سير الانتخابات، إلى جانب مراكز عمليات فرعية في المدن والمراكز والدوائر كافة.

مديرية الأمن والجهات الخدمية

وأكد أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات الخدمية والأمنية لتأمين العملية الانتخابية بصورة تليق بالشعب المصري وحضارته الممتدة لأكثر من 7000 عام.