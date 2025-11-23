ارتفاع المؤشر العام لبورصة عمان مع تداول 12.4 مليون دينار

أ ش أ

ارتفعت مؤشرات بورصة عمان لدى ختام تعاملات اليوم "الأحد"، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 12.4 مليون دينار أردني ما يعادل تقريبًا 17.5 مليون دولار أمريكي، وتم تداول 5.2 مليون سهم عبر 4224 عقدا.

وعلى صعيد الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3 434 نقطة بارتفاع 0.36%.

وعند مقارنة أسعار الإغلاق لـ105 شركات متداولة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما أظهرت 40 شركة انخفاضًا.

وعلى المستوى القطاعي، شهد قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.02%، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.82% وقطاع المال بنسبة 0.02%.