قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل أكبر جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أكبر جرام ذهب

وجاء أكبر جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة داخل محلات الصاغة.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

آخر تحديث لأعلى جرام ذهب

سجل آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6200 جنيه للبيع و 6257 جنيه للشراء

استقرار المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات صباحية له اليوم الإثنين الموافق 23-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة.

الذهب يستقر

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة مع أو تداولات له اليوم بدون أي تغيير بعد زيادة محدودة له أمس 

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

تحركات الذهب

وصل متوسط سعر الذهب مساء امس الأحد بزيادة بلغت 15 جنيه على الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

وخلال أسابيع قلائل شهد سعر المعدن الأصفر تراجعا في المتوسط بقيمة تبلغ 500 جنيه بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

ماذا حدث في الذهب أمس 

وارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات مساء أمس داخل محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يرتفع

وصل متوسط سعر الذهب داخل محلات الصاغة لزيادة بلغت 15 جنيه بالمقارنة بما كان عليه بنهاية الأسبوع الماضي.

سعر الذهب

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تراجعا على مدار الاسابيع القلائل الماضية ليفقد أكثر من 500 جنيه علي الأقل في الجرام بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث سجله جرام الذهب نحو 5425 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6200 جنيه للبيع و 6257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5425 جنيه للبيع و 5475 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4650 جنيه للبيع و 4692 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3616 جنيه للبيع و 3650 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43.4 ألف جنيه للبيع و 43.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4064 دولار للبيع و 4065 دولار للشراء

الذهب

الذهب عالميًأ

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم ، وذلك بعد أن أنهت الأوقية الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 0.5%، متأثرة بتقلبات الأسواق العالمية وصعود الدولار، وتراجع رهانات المستثمرين على خفض وشيك في أسعار الفائدة خلال ديسمبر، جاء ذلك وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

أداء عالمي باهت للمعدن الأصفر

لم تشهد المعادن النفيسة خلال الأسبوع زخمًا واضحًا، رغم التوترات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن إمكانية تخفيف السياسة النقدية. وشهد الذهب تحركات محدودة ضمن نطاق 100 دولار، بين مستوى دعم عند 4000 دولار ومقاومة قرب 4100 دولار، فيما لامس أدنى مستوى له عند 3997 دولارًا يوم الثلاثاء.

وركز المستثمرون طوال الأسبوع على مشهد هيمنت عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والأسهم، بينما ظلت أعين الأسواق موجّهة نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بانتظار إشارة حاسمة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

سعر الذهب

بيانات أمريكية تُربك الأسواق

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أول تقرير له بعد الإغلاق الحكومي، كاشفًا عن إضافة 144 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزًا توقعات بلغت 50 ألفًا فقط، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، مقتربًا من أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وأعلن المكتب أن تقرير أكتوبر لن يُصدر بشكل منفصل، بل سيتم دمجه في تقرير نوفمبر المنتظر في 16 ديسمبر—أي بعد اجتماع الفيدرالي مباشرة.

وأدت البيانات إلى تحركات كبيرة في أداة CME FedWatch، لترتفع احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى 71% مقابل 31% فقط في بداية اليوم.

وجاءت تصريحات أعضاء الفيدرالي متباينة؛ إذ لمح كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض الفائدة على المدى القريب، بينما تبنت سوزان كولينز ولوري لوجان موقفًا أكثر تحفظًا، معتبرتين أن السياسة التقييدية لا تزال مناسبة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ثقة المستهلك وفق مؤشر جامعة ميشيغان إلى مستوى قريب من أدنى قراءة تاريخية، فيما تراجعت توقعات التضخم على المدى القصير والخمس سنوات.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد