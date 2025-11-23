بها آثار تعدى .. جهود مكثفة لكشف غموض وفاة طــفلة ببنها

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض وصول طفلة إلي مستشفى بنها الجامعى فى محافظة القليوبية جثة هامدة، وامرت الجهات المختصة بسرعة كشف ملابسات الواقعة ، و تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول طفلة جثة هامدة ادعاء تعدى.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي المستشفي وبالمعاينة والفحص تبين وصول طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات جثة هامدة ووجود والدتها في حالة صدمة من الواقعة.

وجار كشف ملابسات الواقعة وسؤال والدة الطفلة الحاضرة معاها داخل المستشفى والوقوف علي حقيقة الواقعة.