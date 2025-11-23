المؤتمر: توجه الإدارة الأمريكية لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية يكشف حقيقة التنظيم أمام العالم

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن استكمال الوثائق النهائية لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل تطورًا مهمًا يكشف حقيقة التنظيم أمام المجتمع الدولى.

وأكد القبطان وليد جودة أن الخطوة الأمريكية – حال اتخاذها رسميًا – ستعد انتصارًا جديدًا لمسار مكافحة الإرهاب عالميًا، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى حذرت من خطورة التنظيم وأذرعه السياسية والإعلامية، وأن السنوات الماضية أثبتت صحة الرؤية المصرية تجاه دوره فى دعم التطرف وإشعال الفوضى فى المنطقة.

وأضاف أن تصعيد الولايات المتحدة لهذه الخطوة يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لحجم التهديد الذى يشكله التنظيم على الأمن الإقليمى والعالمى، مؤكدًا أن تحركات مصر الدبلوماسية والأمنية خلال العقد الأخير ساهمت بشكل رئيسى فى كشف نشاط الإخوان وتوثيق مخاطرهم الحقيقية.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة على أن الحزب يدعم كل الإجراءات الدولية الرامية لتجفيف منابع الإرهاب وتمويله، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الأمنى والتنسيق بين الدول لمواجهة التنظيمات التى تستخدم الدين ستارًا لتنفيذ أجندات تخريبية.