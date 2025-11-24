اليوم.. محاكمة 23 متهما في خلية لجان العمل النوعي

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 23 متهما بخلية لجان العمل النوعي، في القضية رقم 11801 لسنة 2024، جنايات دار السلام، لجلسة 24 نوفمبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة فى غضون الفترة من 2014 وحتي 4 يونيو 2021، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، في تحقيق أهدافها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس والثامن والخامس عشر مد الجماعة موضوع الاتهام بمعونات مادية وأموال وأسلحة، ووجه للمتهم السابع عشر حيازة مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات، ووجه للمتهم الخامس عشر وأخرين تهم حيازة أسلحة نارية.