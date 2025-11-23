قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وليـد حجاج: حذف الحسابات المزيفة على منصة إكس ضربة قوية للمنصات الوهمية

تويتر
محمد البدوي

أكد الدكتور وليد حجاج، مستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني، أن منصة إكس بدأت مؤخراً في حذف العديد من الحسابات المزيفة، وهو ما يمثل ضربة قوية لأصحاب المنصات الوهمية.

وأشار حجاج، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلى وجود أدوات متقدمة لتحديد أماكن وهوية الحسابات التي تستهدف الدولة.

 موقف إدارة المنصة

وأضاف أن بعض الأشخاص يستخدمون أدوات لتجاوز القيود وفتح حسابات وهمية متعددة، متسائلًا عن موقف إدارة المنصة بقيادة إيلون ماسك في السماح بانتشار هذه الحسابات.

وأوضح حجاج أن قوانين فيسبوك حاليًا تسمح بفتح حساب واحد لكل شخص عبر الإيميل أو رقم الهاتف، وأن الحسابات التي تظهر في إعداداتها أنها تعمل من جهاز كمبيوتر WEB تُصنّف على أنها حسابات شركات دعاية وإعلان.

انتقاء المعلومات الصحيحة

كما أشاد حجاج بأمان تطبيقات مثل تيليجرام وسيجنال، مؤكدًا أن مصدر ومصداقية الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي عامل أساسي للشفافية وانتقاء المعلومات الصحيحة.

واختتم قائلاً إن هناك منصات ومواقع خارج مصر، رغم توثيقها، تعمل على نشر الشائعات وإثارة البلبلة في الرأي العام.

