زد يحقق الفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1

نجح نادي زد في تحقيق الفوز على كهرباء الإسماعيلية، بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز عبد الرحمن البانوتي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.





وتعادل فريق الكهرباء بهدف من نيران صديقة سجله سامح أبراهيم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57

ونجح أحمد عاطف في إحراز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.

خاص كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فرج شيكا

خط الدفاع: حسن الشاذلي - محمد ياسين - كريم يحيى - محمد أوناجم

خط الوسط: عبد الفتاح شتا - سيف العجوز - يوسف جلال - علي سليمان - ماجد هاني

الهجوم: محمد شيكا

بينما خاض زد، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد طارق، سامح إبراهيم، رابيا وعبد الله بكري.

خط الوسط: محمود صابر وأحمد الصغيري وماتا ماجاسا.

خط الهجوم : شادي حسين، مصطفى سعد وعبد الرحمن البانوبي.

