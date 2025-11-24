دبلوماسي سابق: إسرائيل أكثر الدول ممارسة لعمليات الاغتيال في العالم

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، أن إسرائيل اغتالت العديد من القادة والزعماء والسياسيين، واصفًا إياها بأنها من أكثر الدول ممارسة لعمليات الاغتيال في العالم، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تقوم على مبدأ توراتي يعتبر الأرض "منحة إلهية"، ما ينعكس على سياساتها وتوجهاتها.

الفكر السائد داخل الحكومة

وأشار عاطف سالم، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن إسرائيل تعاملت مع الهدنة باعتبارها "تكتيكًا عسكريًا" وليس تحولًا سياسيًا، مؤكدًا أن الفكر السائد داخل الحكومة الحالية هو فكر متطرف.

ولفت عاطف سالم، إلى وجود نحو 720 منظمة متطرفة داخل إسرائيل، ما يعكس حجم التشدد المتنامي في المجتمع، موضحًا أن متوسط عمر الحكومات الإسرائيلية يقل عن عامين، بينما تُعد الحكومة الحالية أول حكومة منذ عام 1988 تستمر أربع سنوات كاملة، مشيرًا إلى أنها حكومة يمينية متطرفة أسهمت في خلق مجتمع متطرف يتبنى أفكارًا متشددة.

وأضاف عاطف سالم، أن المستوطنين سيتجهون للانضمام لحزب الليكود في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأوضاع في سجون الاحتلال شديدة القسوة تجاه الفلسطينيين، وتهدفإلى زرع اليأس في نفوسهم.

وأوضح عاطف سالم، أن العقلية الحاكمة في إسرائيل تقوم على مبدأ إنكار وجود دولة تسمى فلسطين، وأن الأرض ملك حصري لإسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل لا ترغب في افتعال أي مشكلات مع مصر، وهو ما أكده له أحد المسؤولين الإسرائيليين خلال فترات سابقة.