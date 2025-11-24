التربية والتعليم: أي مدرسة دولية ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إصدار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، القرارات التي شملت سبعة عشر إجراء بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، يمثل رسالة قوية بأهمية ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية على حد سواء.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: أي مدرسة دولية موجودة على أرض مصر ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات بشكل دقيق وصارم، وسوف تكون هناك حملات مستمرة خلال الفترة المقبلة على كافة المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات بشكل حاسم ورادع، وأي مدرسة من تلك المدارس سوف تخالف تلك الإجراءات التي أُعلنت اليوم سوف تتعرض لإجراءات حاسمة قد تصل إلى حد وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي كما حدث في المدرسة محل الواقعة.

وبيّن زلطة أن تلك الإجراءات مهمة للغاية، والهدف منها ضبط المنظومة التعليمية وتنظيم العملية الإدارية والتعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية بحيث تكون ملزمة لكل المدارس، مشددًا: لا تهاون في تطبيق تلك الإجراءات على مستوى أي مدرسة سواء خاصة أو دولية.