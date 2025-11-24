قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طريقة جديدة لسرقة السيارات في ثوان.. كيف تحمي سيارتك؟

سرقة السيارات
سرقة السيارات
عزة عاطف

لم تعد سرقة السيارات اليوم تعتمد على كسر الأقفال أو قص الأسلاك كما كان يحدث قبل عقود. 

فمع تطور أنظمة الحماية الإلكترونية، طور اللصوص أساليب أكثر ذكاءً وسرعة، لدرجة تمكنهم أحيانًا من الاستيلاء على السيارة دون لمس المفتاح أو إصدار أي ضجيج. 

لم تعد هذه الظاهرة محصورة في دولة معينة، بل أصبحت تنتشر في العديد من البلدان التي تعتمد السيارات الحديثة المزودة بمفاتيح ذكية.

اعتراض إشارة مفتاح السيارة

تعتمد أبرز الأساليب الحديثة على أجهزة صغيرة تشبه الهوائيات تقوم بالتقاط الإشارات المخفية الصادرة من المفتاح الذكي داخل المنزل أو الجيب. 

يعمل اللص على تضخيم هذه الإشارة وإعادة بثها للسيارة، ما يجعلها تعتقد أن صاحبها يقف بجانبها، فتفتح أبوابها تلقائيًًا. 

هذه العملية لا تستغرق سوى ثوانٍ، وهي من أكثر الطرق التي ساهمت في ارتفاع معدلات السرقة عالميًًا.

إعادة برمجة نظام التشغيل

طريقة أخرى تعتمد على الدخول الفعلي للسيارة بعد فتح الباب بالقوة أو بأدوات تشبه معدات صانعي المفاتيح. 

بمجرد الوصول إلى منفذ التشخيص OBD، يمكن للمجرم إعادة برمجة نظام الإشعال بمفتاح جديد، ما يسمح له بتشغيل السيارة كما لو كانت ملكه. وتعد هذه الطريقة أخطر لأنها تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تشغيل طبيعي دون آثار واضحة لعملية اقتحام.

لماذا تتزايد السرقات رغم تقنيات الحماية؟

يرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى سهولة الحصول على المعدات اللازمة، وتطور أجهزة التقاط الإشارات، إضافة إلى أن العديد من السيارات الحديثة تعتمد بالكامل على المفاتيح الذكية دون وجود حماية كافية ضد إعادة توجيه الإشارة. 

كما أن بعض الأنظمة الأمنية التقليدية لم تعد قادرة على مواجهة الأساليب الرقمية الجديدة.

كيف يمكن حماية السيارة؟ نصائح بسيطة وفعّالة

على الرغم من أن طرق السرقة أصبحت معقدة، إلا أن الحلول ليست دائمًا كذلك. 

وينصح الخبراء والسّلطات الأمنية باتباع إجراءات سهلة يمكنها منع السارق قبل أن يحاول أصلًًا، أبرزها:

  • وضع المفتاح الذكي داخل حقيبة أو صندوق يعزل الإشارات
  • إيقاف خاصية الدخول الذكي من إعدادات السيارة إذا كانت غير ضرورية
  • استخدام أقفال ميكانيكية إضافية مثل قفل الدركسيون
  • تركيب جهاز تتبع GPS لتعقب السيارة فور سرقتها
  • ركن السيارة في أماكن جيدة الإضاءة ويفضل قرب كاميرات مراقبة


قد تبدو هذه الخطوات بسيطة، لكنها فعّالة للغاية وتقلل بنسبة كبيرة من فرص تعرض السيارة للسرقة الرقمية.

ومع تطور تقنيات الأمن، تستمر الشركات في تحسين أنظمة الحماية عبر تحديثات برمجية وتشفير أقوى لإشارات المفاتيح الذكية. 

إلا أن اللصوص بدورهم يطورون أدوات جديدة، ما يجعل المعركة بين الطرفين مفتوحة ومتواصلة، ويجعل السائق مطالبًا دائمًا بالحذر واستخدام أكثر من وسيلة حماية.

سرقة السيارات سرقة المفتاح الذكي حماية السيارات من السرقة أساليب سرقة إعادة برمجة السيارة Car theft tech

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد