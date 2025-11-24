محافظ القاهرة يدعو الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات ويؤكد انتظام العملية

أكد اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي تمثل رسالة وطنية بالغة الأهمية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مشددًا على أن التصويت حق وواجب في آنٍ واحد.

وقال المحافظ، في لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، إن المشاركة الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار.

ودعا جميع المواطنين داخل نطاق المحافظة إلى النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم بحرية كاملة، خاصة وأن القاهرة تضم نحو 8 ملايين و621 ألف ناخب لهم الحق في التصويت.

وأوضح أن المحافظة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات العملية الانتخابية، التزامًا بالحياد الكامل، مؤكدًا أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي اللازم لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام، وتوفير الأجواء المناسبة للناخبين داخل مقار اللجان.