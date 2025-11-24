قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
محافظ القاهرة يدعو الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات ويؤكد انتظام العملية

الانتخابات
الانتخابات
عبد الخالق صلاح

أكد اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، أن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي تمثل رسالة وطنية بالغة الأهمية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، مشددًا على أن التصويت حق وواجب في آنٍ واحد.

وقال المحافظ، في لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، إن المشاركة الانتخابية تمثل ركيزة أساسية في دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار.

ودعا جميع المواطنين داخل نطاق المحافظة إلى النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والتعبير عن آرائهم بحرية كاملة، خاصة وأن القاهرة تضم نحو 8 ملايين و621 ألف ناخب لهم الحق في التصويت.

وأوضح أن المحافظة لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات العملية الانتخابية، التزامًا بالحياد الكامل، مؤكدًا أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي اللازم لضمان سير العملية بسلاسة وانتظام، وتوفير الأجواء المناسبة للناخبين داخل مقار اللجان.

محافظ القاهرة الانتخابات المشاركة في الاستحقاق

