موعد مباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة مرتقبة أمام فريق باور ديناموز الزامبي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت 29 نوفمبر على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

بيراميدز يبدأ مشواره بفوز كبير على ريفرز يونايتد

حقق بيراميدز انطلاقة قوية في دور المجموعات بعدما فاز على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

وسجل اللاعب أحمد عاطف قطة هاتريك رائع في الدقائق 52 و57 و72، ليقود الفريق لحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد وباور ديناموز.

طاقم تحكيم صومالي يدير مباراة بيراميدز وباور ديناموز

أسند الاتحاد الأفريقي إدارة مباراة بيراميدز وباور ديناموز إلى طاقم تحكيم صومالي بقيادة:

عمر عبد القادر أرتان (حكم ساحة)

حمزة حاجي (مساعد أول)

سليمان بشير (مساعد ثانٍ)

عبد الفتاح سعد (حكم رابع)

كما يتولى:

نورمان ماتميرا من زيمبابوي مراقبة المباراة

موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا منصب المنسق العام

جاميل مباجي من أوغندا المنسق الأمني

ماتميدا نكونجي من زامبيا مسئول البث الفضائي