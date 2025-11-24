قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال لافت بالدقهلية في اليوم الأول للتصويت

عادل نصار

كشف كريم كمال مراسل اكسترا نيوز من محافظة الدقهلية، أن الإقبال في الساعات الأولى في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، جاء مرتفعا من السيدات أمام مختلف اللجان، بينما شهدت الفترة التي تلت انتهاء ساعات العمل الرسمية تواجدا بارزا للرجال وكبار السن وذوي الهمم، مع توفير كامل الخدمات اللوجستية لهم من جانب الأجهزة التنفيذية والشرطة المدنية لضمان سهولة الوصول إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بحرية.

أشار المراسل إلى أن ائتلاف «نزاهة» المعني بمتابعة عملية التصويت قام بجولات موسعة داخل شوارع الدقهلية، وخاصة في مدينة المنصورة، لرصد سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه في تصريحات لبعض أعضاء الائتلاف، تم التأكيد على ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وتوفر كافة التسهيلات أمام كبار السن وذوي الهمم.

أوضح أن هناك تكاتفًا كبيرًا من الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة المدنية، لضمان خروج العملية الانتخابية بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن الغرفة المركزية بالمحافظة تتابع مجريات اليوم على مدار الساعة، سواء ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين أو التعامل مع أي شكاوى أو معوقات محتملة.

وأشار كريم كمال أن المنافسة في الدقهلية هذا العام تُعد من أقوى المنافسات، حيث يتنافس 288 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا و17 مقعدًا حزبيًا داخل 19 مركزًا بالمحافظة، وسط حرص من الأجهزة الأمنية على إزالة أي لافتات أو بانرات انتخابية من أمام اللجان حفاظًا على حياد تام يضمن عدم التأثير على الناخبين.

وأكد المراسل على أن الأجواء يسودها الهدوء والتنظيم، مع استمرار التوافد على اللجان قبل إغلاق الفترة الأولى، وسط متابعة مستمرة من المحافظ ولجان المتابعة المختلفة.
 

الدقهلية مجلس النواب النواب 2025 كبار السن

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

وفد جامعة الأزهر

وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: المغالاة في المهور ومعاملة الزواج كمشروع تجاري وراء أزمة البيوت

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربوي

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

