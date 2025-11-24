انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال لافت بالدقهلية في اليوم الأول للتصويت

كشف كريم كمال مراسل اكسترا نيوز من محافظة الدقهلية، أن الإقبال في الساعات الأولى في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، جاء مرتفعا من السيدات أمام مختلف اللجان، بينما شهدت الفترة التي تلت انتهاء ساعات العمل الرسمية تواجدا بارزا للرجال وكبار السن وذوي الهمم، مع توفير كامل الخدمات اللوجستية لهم من جانب الأجهزة التنفيذية والشرطة المدنية لضمان سهولة الوصول إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم بحرية.

أشار المراسل إلى أن ائتلاف «نزاهة» المعني بمتابعة عملية التصويت قام بجولات موسعة داخل شوارع الدقهلية، وخاصة في مدينة المنصورة، لرصد سير العملية الانتخابية، لافتا إلى أنه في تصريحات لبعض أعضاء الائتلاف، تم التأكيد على ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وتوفر كافة التسهيلات أمام كبار السن وذوي الهمم.

أوضح أن هناك تكاتفًا كبيرًا من الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة المدنية، لضمان خروج العملية الانتخابية بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن الغرفة المركزية بالمحافظة تتابع مجريات اليوم على مدار الساعة، سواء ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين أو التعامل مع أي شكاوى أو معوقات محتملة.

وأشار كريم كمال أن المنافسة في الدقهلية هذا العام تُعد من أقوى المنافسات، حيث يتنافس 288 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا و17 مقعدًا حزبيًا داخل 19 مركزًا بالمحافظة، وسط حرص من الأجهزة الأمنية على إزالة أي لافتات أو بانرات انتخابية من أمام اللجان حفاظًا على حياد تام يضمن عدم التأثير على الناخبين.

وأكد المراسل على أن الأجواء يسودها الهدوء والتنظيم، مع استمرار التوافد على اللجان قبل إغلاق الفترة الأولى، وسط متابعة مستمرة من المحافظ ولجان المتابعة المختلفة.

