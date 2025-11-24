أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه الجديد سفاح التجمع بصور من كواليس العمل.. والسبكي يوضح حقيقة القصة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مجموعة من الصور من موقع تصوير فيلمه الجديد «سفاح التجمع»، مؤكدًا اقتراب موعد طرحه في دور العرض داخل مصر والوطن العربي.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أوضح المنتج أحمد السبكي أن الفيلم لا يمت بصلة للقصة المعروفة إعلاميًا بـ«سفاح التجمع»، مشيرًا إلى أن اختيار الاسم هو ما أثار الجدل. وأضاف أن العمل يحمل عنوان «اعترافات سفاح التجمع» وينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، وأن أي تشابه بينه وبين وقائع حقيقية هو من محض المصادفة.

وبدت في الصور أجواء تصوير البوستر الدعائي، وسط حالة من الحماس بين فريق العمل.

الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، تحت إشراف كريم السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح عزب، بينما يتولى مدير التصوير شريف عمار الجانب البصري للعمل.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم: صابرين، انتصار، رنا رئيس، مريم محمود الجندي، آية سليم، سينتيا خليفة، نور محمود، وآخرون.

وتوقع صناعه أن يحقق العمل حضورًا جماهيريًا واسعًا نظرًا لطبيعة قصته وفريقه الفني.

وأكد السبكي أنه لم يتواصل مع أي من أقارب الشخصية الحقيقية، لأن الفيلم يقدم قصة خيالية تختلف تمامًا عن الأحداث التي أثارت الجدل إعلاميًا.