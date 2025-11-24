عمرو أديب عن حادثة المدرسة الدولية: رعب.. العيال حياتها انتهت

علق الإعلامي عمرو أديب، على بيان النيابة العامة بيانًا بشأن القضية رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام بشأن التعدى جنسيا على 5 أطفال داخل مدرسة دولية بالسلام.

وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر": تحية للنيابة العامة، هاتوا المسئولين اللي في المدرسة، دي كرخانة، ده هتك عرض لأطفال المدرسة، ده رعب، والعيال دي حياتها انتهت، ويبدو أن هناك ضحايا آخرين في نفس المدرسة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تمثل المجتمع المصري وهي محامي الشعب وصوت من لا صوت له.

وناشد عمرو أديب، أولياء الأمور الذين حولوا لأبنائهم من هذه المدرسة أن يتوجهوا للنيابة ويدلوا باعترافاتهم عن ما رأوه في هذه المدرسة، فهذه رسالة من الله لعمل وقفة لهذه الجرائم.

وتابع: متمسكش العصايا من النص أبدا، اللي بيمسك العصاية من النص عمره ما هيضرب، اضرب بقوة.