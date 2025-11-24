قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محادثات بناءة في واشنطن حول سلام أوكرانيا… والبيت الأبيض يعترف بوجود نقاط خلافية

كارولين ليفيت
كارولين ليفيت
القسم الخارجي

أعلنت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن هناك محادثات «بناءة» جرت مؤخرًا بشأن خطة السلام الأوكرانية، لكنّها أكّدت في الوقت ذاته أنّ بعض النقاط الخلافية «لا تزال قيد النقاش».

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت ليفيت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى خطة سلام مستدامة تكون مقبولة لطرفي الصراع، روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى استمرار الاجتماعات مع الجانبين على مستوى المفاوضين. 

وقالت المتحدثة إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ينخرطان في هذه المباحثات منذ فترة، ويتعاملان «بإنصاف» مع كلا الطرفين، من أجل التوصل إلى إطار تفاهم يمهّد لوقف طويل الأمد للنزاع. 

وأضافت ليفيت أن الإدارة تؤمن بأن هذه المفاوضات ليست مجرد خطوة على المدى القصير، بل جزء من جهد طويل ومعقد لبلورة تسوية سياسية وأمنية شاملة. في هذا الإطار، أكّدت أن واشنطن لا تزال تراعي «قبول الطرفين» كأساس لأي اتفاق يكون قابلًا للتطبيق. 

لكنّها لم تخفِ أن بعض النقاط الجوهرية لم تحسم بعد، مما يشير إلى وجود خلافات ملحوظة بين المقترحات الأمريكية وطموحات موسكو أو كييف. وقالت: «نحن في مرحلة حساسة، ونعمل على تذليل الفجوات، لكن لا يمكن القول إن جميع العقبات قد زالت.» 

ورغم هذا الحذر، وصف البيت الأبيض هذه المفاوضات بأنها «جيدة» وتحوّلت إلى جسور تواصل مهمة بين واشنطن والجهتين المعنيّتين. 

من جهة أخرى، أكّدت ليفيت أن أي تسوية لا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل تشمل ضمانات أمنية لأوكرانيا بعيدًا عن الانتشار العسكري الأمريكي المباشر داخل الأراضي الأوكرانية، ما يعني أن دور واشنطن قد يظل داعمًا دون أن يتحول إلى تواجد عسكري دائم. 

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على واشنطن لدفع مساعي السلام، لا سيما مع طرح خطة أمريكية مكونة من 28 نقطة للتسوية. 

في المقابل، تظل بعض الدول الأوروبية متردّدة حول تفاصيل الخطة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الإقليمية والأمنية التي قد تمنحها واشنطن كييف، وهو ما يعكس تعقيدات كبرى في المفاوضات ومخاطر على الاستقرار المستقبلي إذا لم تنجح جميع الأطراف في التوصل إلى صيغة تفاهم شاملة.

كارولين ليفيت البيت الأبيض خطة السلام الأوكرانية الرئيس الأمريكي روسيا وأوكرانيا المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ماركو روبيو

