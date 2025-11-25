رئيسة الوزراء اليابانية تؤكد التعاون الوثيق مع ترامب بعد المحادثات الأمريكية الصينية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
أخبار العالم

أ ش أ

 أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس دونالد ترامب، التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينج.


وقالت تاكايتشي - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ - إن ترامب طلب إجراء محادثات معها وأطلعها على محادثته الهاتفية مع شي يوم الاثنين. ورغم ذلك، امتنعت عن الخوض في مزيد من التفاصيل.


ودخلت اليابان والصين في نزاع دبلوماسي متصاعد منذ أن انتقدت بكين بشدة رد تاكايتشي على أسئلة برلمانية في 7 نوفمبر، والذي قالت فيه إن أي هجوم عسكري على تايوان قد يشكل "تهديدا لبقاء" اليابان.


ولم يبد ترامب أي إشارة حتى الآن بشأن موقفه من تعليقات تاكايتشي.. مع ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن ترامب أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه يدرك أهمية قضية تايوان خلال محادثاتهما.


وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا قد صرح في مؤتمر صحفي دوري بأن استقرار العلاقات الأمريكية الصينية "في غاية الأهمية" لليابان والمجتمع الدولي، لكنه التزم الصمت حيال بيان بكين بشأن محادثات ترامب وشي جين بينج.
 

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الرئيس دونالد ترامب التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الرئيس الصيني شي جين بينج

