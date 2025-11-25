رئيسة الوزراء اليابانية تؤكد التعاون الوثيق مع ترامب بعد المحادثات الأمريكية الصينية

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس دونالد ترامب، التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد وقت قصير من حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينج.



وقالت تاكايتشي - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ - إن ترامب طلب إجراء محادثات معها وأطلعها على محادثته الهاتفية مع شي يوم الاثنين. ورغم ذلك، امتنعت عن الخوض في مزيد من التفاصيل.



ودخلت اليابان والصين في نزاع دبلوماسي متصاعد منذ أن انتقدت بكين بشدة رد تاكايتشي على أسئلة برلمانية في 7 نوفمبر، والذي قالت فيه إن أي هجوم عسكري على تايوان قد يشكل "تهديدا لبقاء" اليابان.



ولم يبد ترامب أي إشارة حتى الآن بشأن موقفه من تعليقات تاكايتشي.. مع ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن ترامب أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه يدرك أهمية قضية تايوان خلال محادثاتهما.



وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا قد صرح في مؤتمر صحفي دوري بأن استقرار العلاقات الأمريكية الصينية "في غاية الأهمية" لليابان والمجتمع الدولي، لكنه التزم الصمت حيال بيان بكين بشأن محادثات ترامب وشي جين بينج.

