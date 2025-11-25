قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

طالبان تتهم باكستان باعتداء غير مبرر وتهدد بالرد في الوقت المناسب

أخبار العالم

كشفت حركة طالبان عن توجيه الحكومة الباكستانية “ضربات غير مبرّرة” داخل الأراضي الأفغانية، محذّرة من أنها “سترد في الوقت المناسب”. 

يأتي هذا الموقف في ظل تصعيد أمني وسياسي بين الجارتين بعد اشتباكات وحدود مفتوحة بلغت ذروتها مؤخرًا.

وجاء هذا التصريح من مسؤول في طالبان، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الفرنسية، حين أكد أن “باكستان خرقت وقف إطلاق النار بقصف ثلاث مناطق قرب الحدود في ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان” وأن “كابل لن تقف مكتوفة الأيدي”. 

وردّ المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، بتصريحه أن قوات الحركة قد تلقت تعليمات بالالتزام بالهدنة “طالما لا ينتهكها الطرف الآخر”؛ إلا أنه شدد على أن الرد سيكون لدى الحركة “متى اقتضى الموقف ذلك”. 

في الوقت ذاته، اتهمت طالبان باكستان بأنها تتبنّى “تصعيدًا غير مسؤول” من خلال ضرباتها الجوية، قائلة إنها تستهدف المدنيين ومناطق مأهولة، وهو ما يمثل خرقًا لسيادة أفغانستان. 

وفي هذا الإطار، نقلت طالبان عن وزارة دفاعها أن قواتها “مستعدة للدفاع عن الحدود” إذا استمرت الانتهاكات الباكستانية. 

يأتي هذا التصعيد بعد انهيار محادثات السلام الأخيرة بين الطرفين، بحسب ما أعلنه مجاهد، الذي أوضح أن طالبان لا ترى التزامات واضحة من الجانب الباكستاني تجاه احتواء الجماعات المسلحة. 

وبينما تؤكد طالبان التزامها بوقف إطلاق النار من جانبها، حذّرت من أن أي انتهاك سيكون له تبعات: “لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا ضد بلد آخر، وسندافع بحزم” حسب تعبير متحدثها. 

من الجانب الباكستاني، يقول وزير الدفاع خواجة محمد آصف إن استمرار الهدنة مرهون بقدرة طالبان على كبح جماح جماعة “تياريك طالبان باكستان” (TTP) التي ينسب لها الكثير من الهجمات داخل باكستان. 

وأضاف أن بلاده مستعدة لاتخاذ “جميع التدابير الضرورية لحماية سيادتها” في حال تجدد الهجمات من الجانب الأفغاني. 

وتشهد الحدود بين باكستان وأفغانستان فترات من الهدنة تبعها قصف تبادلي، حيث تشير تحليلات إلى أن هذه المواجهة تعكس خلافات استراتيجية بين الطرفين، 

وتسعى طالبان إلى تأكيد سيادتها ومنع استخدام أراضيها من قبل فصائل تستهدف باكستان، بينما تخشى إسلام آباد من نشاط مسلح يستخدم الأراضي الأفغانية كمأوى.

حركة طالبان الحكومة الباكستانية وقف إطلاق النار ولاية باكتيكا أفغانستان

