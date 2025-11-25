قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى فى القاهرة والجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى فى  محافظتي القاهرة والجيزة.

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة بالتعامل مع حالة سيدة بلا مأوى  تفترش الأرض بجوار مسجد التقوى بحلوان، وتبين أنها مريضة وحالتها الصحية غير جيدة، حيث إنها مصابة بالسرطان وتدعي " ه. ج.ش"ولا توجد معها أوراق ثبوتية، وتمت سرقة متعلقاتها الشخصية أثناء النوم، وهى مطلقة ولديها طفل يبلغ ٥ أعوام موجود فى أحد دور الرعاية الاجتماعية، وعليه تم التنسيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية لنقلها إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة.

وقام الفريق بنقلها بإحدي سيارات الإسعاف إلى المستشفي لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة لها وبعد تماثلها للشفاء سيتم إيداعها فى إحدي دور الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل فريق التدخل السريع بالجيزة مع حالة مسن بلا مأوى بشارع فيصل، حيث تم تداول أكثر من منشور على صفحات التواصل الاجتماعي بشأنه وبالتعامل معه تبين أنه يدعي "ع.م" في العقد السابع من العمر،  وليس لديه أي أوراق ثبوتية، وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لاستقبال الحالة بمبني كبار بلا مأوى بمجمع حياة بالجيزة، حيث قام الفريق بنقل الحالة إلى الدار وتم استقبالها لإجراء التدخلات اللازمة لها.

