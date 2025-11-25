بدء ساعة الراحة للقضاة في اليوم الثاني من نتخابات مجلس النواب

بدأت ساعة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة في الساعة الثالثة عصرا للقضاة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ووقف العملية الانتخابية واستئنافها في الساعة الرابعة عصرًا.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى لليوم الثاني والأخير سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع اللجان الفرعية انتظم بها العمل في اليوم الثانى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ماعدا اللجنة 118 بمركز شبين ما زالت مغلقة لحدوث عطل فى سيارة رئيس اللجنة الفرعية، وتم الدعم بقاضى آخر من قوة الاحتياط.

وأضاف أن هناك واقعة مخالفة واحدة فى مركز ستامونى بالدقهلية وقام بالتواصل مع المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة متابعة محافظة الدقهلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس وأكد أن اللجنة 78 ستموني حدث اقتحام لها من نجل أحد المرشحين وقام بتكسير الباب والصناديق وبعثرة أوراق صناديق العملية الانتخابية في أرض اللجنة وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل رئيس اللجنة والتحفظ على المتهم وتحويله للنيابة العامة لإتخاذ شئونها، وتم استئناف العملية الانتخابية.

وبين عبد الحميد أنه بالنسبة لأزمة السواتر داخل لجنة بلقاس أكد المستشار عماد عبد الحميد أنه تم توفير تلك السواتر للحفاظ على سرية اقتراع الناخبين خاصة مع وجود كثافات.

وأوضح المستشار مؤمن سلمان رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الغربية ردا على شكاوى من رئيس حزب الجيل الديمقراطى بشأن اللجنة 42 بلقينا مركز المحلة وهى بلد مرشح وبها كثافات عالية، أنه تم دعمها بقاضى احتياطى و2 موظفين وقامت مديرية الأمن بتزويد عدد السواتر فى هذه اللجنة وكذلك فى دائرتى طناح ومحلة دمنة مركز المنصورة، مؤكدا أن هناك رئيس لجنة فرعية شعر بالأعياء وارتفاع ضغط الدم وتم طلب الإسعاف ونقله إلى المستشفى .

وأشار المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الشرقية إلى تأخر 10 لجان عن موعد الفتح المحدد ما بين تأخر 20 دقيقة حتى ساعة و20 دقيقة، ويوجد كثافة عددية وتم الدفع بعدد من الموظفين لسحب الكثافات، وردا على شكوى رئيس حزب العدل بشأن لجنة 82 بمعهد فتيات الطويلة فى الدائرة 7 بوجود كثافات تم التواصل مع المستشار عبد الله فاروق رئيس اللجنة الفرعية المختص وتم الدفع بأحد الموظفين ليصبح بالدائرة 5 موظفين لسحب الكثافات وتم التواصل مع مديرية الأمن لتزويد اللجنة الفرعية بعدد من السواتر.

وأكد بندارى أنه تم التواصل مع الإدارة العامة لشرطة الانتخابات للتعاون مع مديريات الأمن لتزويد كافة المقرات التى بها كثافات بصناديق أو سواتر لسحب الكثافات أمام تلك اللجان للتيسير على الناخبين.