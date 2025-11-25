قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

زخم انتخابي في دار السلام.. إقبال كبير على لجان مدرسة السلام الثانوية بنين |فيديو

حسن رضوان  
تصوير: عمر خالد

رصدت عدسة صدى البلد توافدًا كثيفًا من الناخبين على لجان مدرسة السلام الثانوية بنين في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، ظهر اليوم، في مشهد يعكس ارتفاع وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وممارسة حقهم الدستوري في انتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأت الحركة الانتخابية في الصباح وسط تنظيم محكم من قبل القائمين على اللجان، حيث اصطف الناخبون في طوابير منتظمة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية والتنظيمية المقررة، ما ساهم في سير عملية التصويت بسلاسة ودون أي معوقات.

وشهدت اللجان حضورًا ملحوظًا للسيدات وكبار السن، فيما أكد بعض الناخبين أن مشاركتهم تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية وحرصهم على اختيار ممثليهم بوعي كامل.

وتستمر لجان مدرسة السلام الثانوية في استقبال الناخبين حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته، وسط متابعة دقيقة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها.

وانطلقت أمس الإثنين، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب داخل البلاد، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، قرابة 35 مليون ناخب يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحًا، يتنافسون على 141 مقعدًا فرديًا بالإضافة إلى قائمة واحدة على قطاعي الانتخاب بنظام القوائم.

ويترأس مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لجان الاقتراع الفرعية التي تتوزع على محافظات المرحلة الثانية، حيث ستبدأ عمليات التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدى يومي الاقتراع.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على أطراف العملية الانتخابية كافة، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة وعلى رأسها فترة الصمت الدعائي التي يُمتنع فيها على جميع المرشحين والأحزاب السياسية إجراء أية أعمال دعاية انتخابية، فضلا عن منع أي وجه من أوجه الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين أمام مقار لجان الاقتراع.

وحذرت الهيئة، من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر والتي قد تصل إلى إبطال لجنة الاقتراع الفرعية التي تشهد هذا النوع من الخروقات.

