استمرار توافد الناخبين بدائرة التجمع الأول بشكل ملحوظ لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب

شهدت دائرة التجمع الأول منذ صباح اليوم الثلاثاء توافدًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.



وسجّلت لجان مدرسة الشهيد البطل أحمد محمود مصطفى أبو العينين، ومدرسة مدينتي للغات، والمدرسة البريطانية، استمرارًا في تردد الناخبين بكثافة منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث تنوعت الفئات المشاركة بين الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.



وحرص عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التصويت في اليوم الأول على المشاركة في اليوم الثاني، بما يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا وحرصًا على المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الانتخابي.



كما شهدت اللجان الانتخابية حضورًا لافتًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء احتفالية شجّعت على المشاركة، حيث ظهر تعاون واضح من الشباب في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ لحظة وصولهم إلى مقار الاقتراع وحتى إتمام عملية التصويت.



وتجري المرحلة الثانية للانتخابات في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتشمل هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.