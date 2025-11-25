قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار توافد الناخبين بدائرة التجمع الأول بشكل ملحوظ لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب

شهدت دائرة التجمع الأول منذ صباح اليوم الثلاثاء توافدًا ملحوظًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية للعملية الانتخابية.


وسجّلت لجان مدرسة الشهيد البطل أحمد محمود مصطفى أبو العينين، ومدرسة مدينتي للغات، والمدرسة البريطانية، استمرارًا في تردد الناخبين بكثافة منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث تنوعت الفئات المشاركة بين الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.


وحرص عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من التصويت في اليوم الأول على المشاركة في اليوم الثاني، بما يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا وحرصًا على المشاركة الفعّالة في هذا الاستحقاق الانتخابي.


كما شهدت اللجان الانتخابية حضورًا لافتًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء احتفالية شجّعت على المشاركة، حيث ظهر تعاون واضح من الشباب في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ لحظة وصولهم إلى مقار الاقتراع وحتى إتمام عملية التصويت.


وتجري المرحلة الثانية للانتخابات في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.


وتشمل هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، ويتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

الرامن الكوري المنزلي.. كل ما تحتاج معرفته عن التريند الأكثر انتشارًا وصفات متنوعة

مفكرة الامتنان.. الصيحة التي تغير حياتك في 5 دقائق يومياً

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

