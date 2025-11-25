محافظ أسيوط: استرداد 135 فدانا خلال إزالة 16 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في استرداد 135 فدانا و14 قيراطا و12 سهما، بجانب 1549 مترا مربعا خلال حملات الإزالة التي نفذت بعدد من المراكز والأحياء ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية.

وذكر المحافظ في بيان صحفي اليوم أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى حماية الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف، واسترداد حقوق الدولة.



وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة 16 حالة تعد موزعة على مراكز: ساحل سليم، ديروط، أسيوط، صدفا، الفتح، بالإضافة إلى حي شرق مدينة أسيوط. وقد جرت الإزالات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع تسخير معدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكفاءة وانضباط.



وأضاف المحافظ أن الأعمال شملت 7 حالات تعد على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، و3 حالات على أراضي الوحدة المحلية بمركز صدفا، وحالتين على أراضي الإصلاح الزراعي بكل من ساحل سليم وديروط، إضافة إلى حالة تعدي على متغيرات مكانية بمركز الفتح، وأخرى بـحي شرق.



وأكد استمرار تنفيذ حملات الإزالة وفق الخطة الزمنية المحددة، دون أي تهاون أو تقاعس، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستعادة الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.



ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات بنائية ، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها بشكل فوري.