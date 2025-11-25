انتظام العملية الانتخابية بشمال سيناء.. وتواصل مستمر مع غرف العمليات

أكد مراسل التلفزيون المصري في محافظة شمال سيناء أن هناك تواصلًا مستمرًا مع غرف العمليات بالمحافظة، إضافة إلى التنسيق الدائم مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول.

انتظام على مدار يومين

وأوضح المراسل أن العملية الانتخابية شهدت انتظامًا كبيرًا على مدار اليومين الماضيين، دون تسجيل أي معوقات تؤثر على حركة الناخبين أو إجراءات التصويت داخل اللجان.

استقرار وسلاسة في سير الانتخابات

وأشار إلى أن لجان شمال سيناء تعمل في أجواء مستقرة ومنظمة، مع متابعة لحظية للتأكد من تيسير إجراءات التصويت، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل مشاركة المواطنين.

بدأت اللجان الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية فتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، وسط تأمين مكثف من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

المرحلة الثانية تشمل 13 محافظة و73 دائرة انتخابية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 13 محافظة، موزعة على 73 دائرة انتخابية، حيث يتنافس المرشحون على المقاعد المخصصة لكل دائرة وفق النظامين الفردي والقائمة.

تستمر عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تعمل اللجان من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

سير الانتخابات في اليوم الثاني

شهدت اللجان استقرارًا في العمل منذ لحظة فتحها، مع التزام واضح من الناخبين بإجراءات التنظيم داخل اللجان.

كما عززت قوات الأمن من وجودها في محيط المراكز الانتخابية، لمنع أي محاولات لتعطيل سير العملية أو التأثير على الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية متابعة سير عمليات التصويت لحظة بلحظة، والتعامل مع أي ملاحظات قد ترد من اللجان الفرعية.