إشادة دولية بالانضباط والالتزام في لجان الغربية خلال المرحلة الثانية للانتخابات

أكد مصطفى أبو عطا، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب شهد استمرارًا لحالة الانضباط داخل اللجان، مشيرًا إلى أن الجهات التنفيذية وغرفة عمليات المحافظة وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات قدموا جميع الخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصويت منذ فتح اللجان في التاسعة صباحًا.

وأوضح أن اليوم الأول شهد إشادة واسعة من الحضور لما لمسوه من انتظام داخل اللجان.

متابعة دولية لمستوى التنظيم

وأضاف «أبو عطا» أن عددًا من المنظمات الدولية والمتابعين حرصوا على تفقد اللجان الانتخابية بالمحافظة التي تضم 642 لجنة و613 مقرًا انتخابيًا موزعة على سبع دوائر. وأشار إلى أن محافظة الغربية ذات كثافة سكانية تتجاوز 5 ملايين و600 ألف نسمة، بينهم 3 ملايين و600 ألف ناخب يحق لهم التصويت. كما أثنى المتابعون على التزام اللجان بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير اللوحات الإرشادية، وسيارات الإسعاف، والكراسي المتحركة لذوي الهمم، والممرات المنظمة لحركة الناخبين.

ونوّه مراسل «إكسترا نيوز» بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في رصد بعض المخالفات بمدينة المحلة الكبرى خلال اليوم الأول، واتخاذ إجراءات فورية بتحذير من حاول تشويه العملية الانتخابية.

وأكد أن غرفة عمليات محافظة الغربية واصلت العمل منذ صباح اليوم الثاني على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.