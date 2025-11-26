قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تطلق مسابقة فنية عن " فنون ضد العنف" للطلاب والمجتمع المدني ولذوى الهمم

مسابقة فنون ضد العنف
مسابقة فنون ضد العنف
إبراهيم الهواري

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة مسابقة فنية بعنوان " فنون ضد العنف"، وذلك في إطار حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" لتشكيل وعي مجتمعي قادر على مواجهة التمييز والعنف ضد المرأة، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.


تقام المسابقة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وتستهدف المسابقة التعبير عن رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال الفنون المتنوعة التي تجسد القيم الإنسانية، وتدعو إلى التعايش والاحترام والمساواة ، وذلك في إطار حرصها على نشر ثقافة الوعى المجتمعى ودعم الإبداع الطلابي والمجتمع المدني . 


وأكدت الجامعة أن المسابقة تنقسم إلى قسمين رئيسيين لضمان تكافؤ الفرص والمشاركة الشاملة أولا: فئة الطلاب والمجتمع المدنى: يسمح بمشاركة جميع طلاب وطالبات كليات جامعة بنها والخريجين في المجالات الآتية : القصة القصيرة ،  الشعر والنصوص الأدبية ، الرسم والتصوير الفني ، النحت والتماثيل ، الفيديوهات والأفلام التوعوية القصيرة،  المشاهد المسرحية الصامتة،  الموسيقى أو الأغاني الهادفة.


وإيمانا من جامعة بنها بقدرات أبنائها من ذوي الهمم، خصص لهم محور خاص داخل المسابقة، يمكنهم من خلاله التعبير عن رؤيتهم لقضية العنف ضد المرأة عبر الفنون التالية:  الرسم أو الأشغال الفنية اليدوية ، الشعر أو الإلقاء ، العروض الفنية أو الفيديوهات التوعوية ، التمثيل أو الأداء التعبيري.
وقالت الجامعة أن الاشتراك والتسجيل فى المسابقة من خلال اللينكات التالية ، مع العلم أن آخر فرصة للتسجيل يوم 15 ديسمبر القادم.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1khK_15L00-CZn6vw-biPhjaoowcy4FBlx-p7DUxTF9UN09MOFNRUDZJVEpTVURPWU5VODFEU0k4NS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1khK_15L00-CZn6vw-biPhjaoowcy4FBlx-p7DUxTF9UOVpVMzRHOTM5VFlLRThEQTZGQjU5VlRKSS4u

القليوبية محافظ القليوبية جامعة بنها بنها قطاع خدمة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

عبد الرحمن المتوفى فى الحادث

كان بيزفهم.. القصة الكاملة لتحول زفة عروس إلى مأتم في الأقصر

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل بين البيت والعالم الخارجي

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل من العالم الخارجي

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية بأسيوط

سلسلة توجيهات من محافظ أسيوط.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقوصية.. وتشديدات على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد