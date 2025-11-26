جامعة بنها تطلق مسابقة فنية عن " فنون ضد العنف" للطلاب والمجتمع المدني ولذوى الهمم

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة مسابقة فنية بعنوان " فنون ضد العنف"، وذلك في إطار حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" لتشكيل وعي مجتمعي قادر على مواجهة التمييز والعنف ضد المرأة، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.



تقام المسابقة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وتستهدف المسابقة التعبير عن رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال الفنون المتنوعة التي تجسد القيم الإنسانية، وتدعو إلى التعايش والاحترام والمساواة ، وذلك في إطار حرصها على نشر ثقافة الوعى المجتمعى ودعم الإبداع الطلابي والمجتمع المدني .



وأكدت الجامعة أن المسابقة تنقسم إلى قسمين رئيسيين لضمان تكافؤ الفرص والمشاركة الشاملة أولا: فئة الطلاب والمجتمع المدنى: يسمح بمشاركة جميع طلاب وطالبات كليات جامعة بنها والخريجين في المجالات الآتية : القصة القصيرة ، الشعر والنصوص الأدبية ، الرسم والتصوير الفني ، النحت والتماثيل ، الفيديوهات والأفلام التوعوية القصيرة، المشاهد المسرحية الصامتة، الموسيقى أو الأغاني الهادفة.



وإيمانا من جامعة بنها بقدرات أبنائها من ذوي الهمم، خصص لهم محور خاص داخل المسابقة، يمكنهم من خلاله التعبير عن رؤيتهم لقضية العنف ضد المرأة عبر الفنون التالية: الرسم أو الأشغال الفنية اليدوية ، الشعر أو الإلقاء ، العروض الفنية أو الفيديوهات التوعوية ، التمثيل أو الأداء التعبيري.

وقالت الجامعة أن الاشتراك والتسجيل فى المسابقة من خلال اللينكات التالية ، مع العلم أن آخر فرصة للتسجيل يوم 15 ديسمبر القادم.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1khK_15L00-CZn6vw-biPhjaoowcy4FBlx-p7DUxTF9UN09MOFNRUDZJVEpTVURPWU5VODFEU0k4NS4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1khK_15L00-CZn6vw-biPhjaoowcy4FBlx-p7DUxTF9UOVpVMzRHOTM5VFlLRThEQTZGQjU5VlRKSS4u