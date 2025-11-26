31 قضية.. اعتراف شخص بريطاني بحادث دهس مشجعي ليفربول

أقر بريطاني، اليوم الأربعاء، بالذنب في 31 تهمة جنائية بعد أن صدمت سيارة حشدا من مشجعي كرة القدم في ليفربول خلال موكب احتفالهم بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في مايو الماضي.



وأجهش بول دويل – البالغ من العمر 53 عاما - بالبكاء في قفص الاتهام بمحكمة كراون كورت في ليفربول، وهو يغير أقواله ليقر بالذنب في جرائم تشمل التسبب في أذى جسدي خطير والقيادة الخطرة.

وكان دويل دفع ببراءته في سبتمبر، وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في 26 مايو وسط مدينة ليفربول المكتظ، إذ خرج نحو مليون شخص للاحتفال بفوز النادي باللقب ومشاهدة موكب الحافلة المكشوفة التي تقل الفريق والجهاز الفني.