أبرز مباريات اليوم الخميس 27-11-2025

تنطلق اليوم الخميس 27-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما ضد ميتيلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
أستون فيلا X يونج بويز – 7:45 مساء
بورتو X نيس – 7:45 مساء
فنربخشة X فرينكفاروزي – 7:45 مساء
فينورد X سيلتيك – 7:45 مساء
ليل X دينامو زغرب – 7:45 مساء
لودوجوريتس X سيلتا فيجو – 7:45 مساء
باوك سالونيكا X بران – 7:45 مساء
روما X ميتيلاند – 7:45 مساء
فيكتوريا بلزن X فرايبورج – 7:45 مساء
بولونيا X سالزبورج – 10 مساء
النجم الأحمر X ستيوا بوخارست – 10 مساء
جينك X بازل – 10 مساء
جو آهيلد إيجلز X شتوتجارت – 10 مساء
مكابي تل أبيب X ليون – 10 مساء
نوتينجهام فورست X مالمو – 10 مساء
باناثينايكوس X شتورم جراتس – 10 مساء
رينجرز X سبورتنج براجا – 10 مساء
ريال بيتيس X أوتريخت – 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
ألكمار X شيلبورن – 7:45 مساء
ليك بوزنان X لوزان – 7:45 مساء
أومونيا نيقوسيا X دينامو كييف – 7:45 مساء
راكوف X رابيد فيينا – 7:45 مساء
سلوفان براتيسلافا X رايو فاليكانو – 7:45 مساء
يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X ماينز – 7:45 مساء
فيورنتينا X أيك أثينا – 10 مساء
ليجيا وارسو X سبارتا براج – 10 مساء
شامروك X شاختار دونيتسك – 10 مساء
ستراسبورج X كريستال بالاس – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين
البرازيل X إيطاليا (تحديد المركز الثالث) – 2:30 مساء
البرتغال X النمسا (النهائي) – 6 مساء