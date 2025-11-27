أبرز مباريات اليوم الخميس 27-11-2025

تنطلق اليوم الخميس 27-11-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة روما ضد ميتيلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



أستون فيلا X يونج بويز – 7:45 مساء





بورتو X نيس – 7:45 مساء

فنربخشة X فرينكفاروزي – 7:45 مساء

فينورد X سيلتيك – 7:45 مساء

ليل X دينامو زغرب – 7:45 مساء

لودوجوريتس X سيلتا فيجو – 7:45 مساء

باوك سالونيكا X بران – 7:45 مساء

روما X ميتيلاند – 7:45 مساء

فيكتوريا بلزن X فرايبورج – 7:45 مساء

بولونيا X سالزبورج – 10 مساء

النجم الأحمر X ستيوا بوخارست – 10 مساء

جينك X بازل – 10 مساء

جو آهيلد إيجلز X شتوتجارت – 10 مساء

مكابي تل أبيب X ليون – 10 مساء

نوتينجهام فورست X مالمو – 10 مساء

باناثينايكوس X شتورم جراتس – 10 مساء

رينجرز X سبورتنج براجا – 10 مساء

ريال بيتيس X أوتريخت – 10 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



ألكمار X شيلبورن – 7:45 مساء

ليك بوزنان X لوزان – 7:45 مساء

أومونيا نيقوسيا X دينامو كييف – 7:45 مساء

راكوف X رابيد فيينا – 7:45 مساء

سلوفان براتيسلافا X رايو فاليكانو – 7:45 مساء

يونيفيرسيتاتيا كرايوفا X ماينز – 7:45 مساء

فيورنتينا X أيك أثينا – 10 مساء

ليجيا وارسو X سبارتا براج – 10 مساء

شامروك X شاختار دونيتسك – 10 مساء

ستراسبورج X كريستال بالاس – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين



البرازيل X إيطاليا (تحديد المركز الثالث) – 2:30 مساء

البرتغال X النمسا (النهائي) – 6 مساء