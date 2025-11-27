محمد الدهراوي: تنظيم بطولة العالم للكاراتيه يعيد مصر لموقعها الطبيعي عالميًا

أكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن عودة بطولة العالم إلى القاهرة بعد 37 عامًا تمثل خطوة تاريخية تعكس قدرة الدولة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد من أهم ما تستضيفه مصر خلال السنوات الأخيرة نظرًا لضخامته وحجم المشاركة الدولية فيه.

وقال محمد الدهراوي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: إن نجاح مصر في الحصول على شرف التنظيم لم يكن أمرًا متوقعًا لدى الكثيرين، إلا أن الملف الذي قدمه الاتحاد المصري جاء على مستوى عالٍ من الاحتراف، ما منح مصر ثقة الاتحاد الدولي، قائلاً" استضافة البطولة بهذا الشكل تعيد مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة رائدة في تنظيم المنافسات العالمية".

وأشار محمد الدهراوي، إلى أن هذه النسخة من بطولة العالم للكاراتيه تعد استثنائية على جميع المستويات، مؤكدًا أنها تضاهي الدورات الأولمبية من حيث عدد المشاركين واتساع قاعدة الدول الحاضرة، مشدداً على أن ضخامة البطولة تستلزم استعدادات تنظيمية دقيقة لضمان خروج الحدث بأفضل صورة.

وواصل الدهراوي أن الاتحاد عمل منذ الإعلان عن الاستضافة على تجهيز منظومة متكاملة تشمل استقبال الوفود وتوفير جميع الخدمات اللوجستية والبنية الفنية داخل الصالات، بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي ويضمن تقديم تجربة تنظيمية مميزة تعكس صورة مصر الحقيقية أمام العالم.

وتابع الدهراوي أن المنتخب المصري يدخل منافسات البطولة بطموحات واسعة ورغبة قوية في تحقيق نتائج مميزة، خاصة بعد فترة إعداد قوية خضع لها اللاعبون.

وأتم الدهراوي أن الجهاز الفني وضع خطة متكاملة لضمان مستوى أداء يليق باللعب على الأرض وأمام الجماهير المصرية، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على حصد عدد كبير من الميداليات خلال هذه النسخة التاريخية.