قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أوكرانيا وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاقية جديدة بقيمة 8.2 مليار دولار
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 5560 جنيهًا
ترامب يعلن عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن
ارتفاع عدد ضحايا حريق المجمع السكني بهونج كونج إلى 36 قتيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

" عبور وانتصار" يواصل نجاحه ويمد 15 ليلة إضافية للجمهور

عبور وانتصار
عبور وانتصار
أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار الأنشطة التي يقدمها البيت الفني للمسرح، أعلن المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، مدّ عرض مسرحية "عبور وانتصار"، إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنانة إيناس نور، لمدة 15 ليلة إضافية بدءًا من الخميس 27 نوفمبر، وذلك بعد النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الذي حققه العرض منذ افتتاحه.

ويستمر تقديم العرض على خشبة المسرح القومي للأطفال بوسط القاهرة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على مدى أسبوعين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن المسرحية من تأليف وإخراج محمد الخولي، وأشعار إبراهيم الرفاعي، بطولة نخبة من الفنانين، منهم: منصور عبد القادر، أحمد أبو عميرة، شيماء حسن، محمد خليل، أيمن بشاي، محمد عبد الوهاب، عصام مصطفى، علاء النقيب، مصطفي سليمان، خالد العيسوي، حسام حمدي، إيمان سالم، محمد عبد الفتاح، سكر شريف، محمود فراج، يوسف وليد، موسيقى وألحان وليد خلف، ديكور ملابس محمد هاشم، استعراضات أشرف فؤاد، مادة فيلمية مينا إبراهيم،  تنفيذ الديكور والدعاية وليد فوقي،  ،مساعدين إخراج سامر المنياوى،محى الشاعر ،مخرج منفذ أحمد شحاتة

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المخرج هشام عطوة مسرحية عبور وانتصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

ترشيحاتنا

مدير إدارة البداري الصحية يقود حملة تفتيش على الوحدات الصحية و يحيل اطباء و اداريين للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل

في منتصف الليل .. مدير إدارة البداري الصحية يقود حملة تفتيش على الوحدات الصحية

جانب من الحدث

أخبار محافظة الوادي الجديد: نائب المحافظ تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي.. وفتح باب التقديم لتراخيص سيارات أجرة

نادي الهجن

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية نادي الهجن والفروسية والرماية

بالصور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد