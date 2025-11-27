" عبور وانتصار" يواصل نجاحه ويمد 15 ليلة إضافية للجمهور

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وفي إطار الأنشطة التي يقدمها البيت الفني للمسرح، أعلن المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، مدّ عرض مسرحية "عبور وانتصار"، إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنانة إيناس نور، لمدة 15 ليلة إضافية بدءًا من الخميس 27 نوفمبر، وذلك بعد النجاح الكبير والإقبال الجماهيري الذي حققه العرض منذ افتتاحه.

ويستمر تقديم العرض على خشبة المسرح القومي للأطفال بوسط القاهرة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على مدى أسبوعين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يذكر أن المسرحية من تأليف وإخراج محمد الخولي، وأشعار إبراهيم الرفاعي، بطولة نخبة من الفنانين، منهم: منصور عبد القادر، أحمد أبو عميرة، شيماء حسن، محمد خليل، أيمن بشاي، محمد عبد الوهاب، عصام مصطفى، علاء النقيب، مصطفي سليمان، خالد العيسوي، حسام حمدي، إيمان سالم، محمد عبد الفتاح، سكر شريف، محمود فراج، يوسف وليد، موسيقى وألحان وليد خلف، ديكور ملابس محمد هاشم، استعراضات أشرف فؤاد، مادة فيلمية مينا إبراهيم، تنفيذ الديكور والدعاية وليد فوقي، ،مساعدين إخراج سامر المنياوى،محى الشاعر ،مخرج منفذ أحمد شحاتة