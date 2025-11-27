القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات ودورات تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.