قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة تواصل حملات منع مخالفات البناء

خلال إزالة المخالفات
خلال إزالة المخالفات
آية الجارحي

واصلت أجهزة مدن أكتوبر وبرج العرب والنوبارية الجديدة جهودها المكثفة لإعادة الانضباط ومنع مخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال المخالفات، وتأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الطابع الحضاري للمدن الجديدة.


وفي هذا الإطار شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، حملة لإعادة الانضباط بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة (800 فدان سابقًا)، وتركزت الأعمال على إزالة أي تعديات تعيق حركة المرور أو تشوّه المظهر العام للمنطقة التي تضم آلاف الوحدات السكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وامتدت الحملة لتفعيل دور لجنة الضبطية القضائية بهدف التصدي للمخالفات الواقعة على وحدات الإسكان المدعوم من الدولة.

ونفذ جهاز مدينة برج العرب الجديدة حملة موسعة لإزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة نجع أبو هديمة. 

وقد تمت الإزالة بشكل كامل دون أي معوقات، وبالتنسيق الكامل مع الإدارات المعنية لضمان التنفيذ السريع والفعال.

كما أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عن خطة للقضاء على مركبات "التكاتك" والمركبات المخالفة لتحقيق الانضباط المروري، بجانب منع محاولات لمخالفة اللوائح المنظمة للبناء والإشغالات داخل المدينة، شملت الحي التاسع، ورصد مخالفة بنائية وتنفيذ إزالة فورية للمخالفة والتحفظ على المهمات والمعدات المضبوطة بمقر الجهاز، بجانب حملة مسائية موسعة استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل الأحياء للقضاء على الإشغالات والباعة الجائلين .

وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول بمدينة النوبارية الجديدة، حيث استهدفت المناطق الحيوية داخل نطاق الحي الأول، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة.

وأكد مسئولو أجهزة المدن  أن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تجاه المخالفين، مطالبين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة حرصًا على الصالح العام وحفاظًا على النظام والمظهر الحضاري.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد كبير من المحاضر، وغلق وتشميع عدد من المحال المخالفة، بالإضافة إلى تحرير محاضر خلسة مياه لضمان الحفاظ على موارد الدولة، ورفع الإشغالات والتحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقار الأجهزة، كما تم ضبط سيارات خرسانة جاهزة تعمل بدون تصريح وخارج مواعيد العمل الرسمية.

المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة أكتوبر جهاز مدينة برج العرب جهاز مدينة النوبارية الجديدة مخالفات البناء اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر

جامعة المنصورة تحتل المركز الرابع محليا بتصنيف "التايمز" للجامعات العربية لعام 2026

البابا لاون

البابا لاون يغادر روما متوجها إلى تركيا في مستهل زيارته الرسولية إلى الشرق

افتتاح معرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد