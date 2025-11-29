حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

شاركت الفنانة دوللي شاهين في ندوة خاصة بموقع صدى البلد، حيث تحدثت بصراحة عن تجربتها الإنسانية والفنية، مؤكدة أن الأمومة هي القيمة الأهم في حياتها.



وأوضحت أنها تعتمد أسلوب التربية الحديثة مع ابنتها، قائلة إنها صديقتها قبل أن تكون والدتها، مؤكدة أهمية الحوار والثقة في تربية الجيل الجديد.





كما أعربت عن امتنانها الكبير لوالدتها التي وصفتها بالسند والدعم في جميع مراحل حياتها.





وتطرقت شاهين إلى نجاح أحدث أعمالها الغنائية «ترند» الذي حقق أول مليون مشاهدة، مشيرة إلى أنه أول أغنية تقدمها باللهجة الإسبانية.





كما عبّرت عن حلمها بتجسيد شخصية كليوبترا وحبها للأعمال التاريخية.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.facebook.com/share/r/1AQ9c9guab/?mibextid=wwXIfr