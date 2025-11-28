قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3 لـ 5%.. رئيس الشعبة يوضح السبب
مصر تجدد انتخابها عضوا بالمنظمة البحرية الدولية بإنجلترا للفئة c
ماريسكا يعلن جاهزية نجم تشيلسي لمواجهة آرسنال
مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع
مكافحة الألغام: حياة سكان قطاع غزة مهددة بسبب الذخائر غير المنفجرة
حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو
أزمة أوروبية.. بلجيكا تعرقل خطة بـ122 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ أوكرانيا
دوري أبطال أفريقيا| تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي
أكاديمية برشلونة يفوز على إسكولا فيرشافيا بهدف نظيف في بطولة الأهلي الدولية
«أهلي 2011» يفوز على بتروجت بثنائية في بطولة الجمهورية
رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
الكشف عن ميتسوبيشي Triton Savana من عائلة الـ بيك أب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 64.8 مليار جنيه..تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

كشفت  الحكومة عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 64.8 مليار جنيه لدعم الفجوة التمويلية وتغطية طلبات الخزانة العامة.

ذكر تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 80  مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.

وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي  قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلى 1396 طلبا مقبولا  من المستثمرين. 

وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.

وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.

وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.

ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.

سعر الفائدة استثمارات غير مباشرة وزارة المالية البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الفجوة التمويلية الموازنة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عداد الكهرباء

لو عداد الكهرباء فصل.. استخدم بطاقة الرقم القومي بدل كارت الشحن لإعادة التيار

ترشيحاتنا

تشخيص الضغط العالي

حسام موافي: الضغط عالي هو أصعب تشخيص في الطب

خالد قاسم

خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

ارشيفية

علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة جيش اليمن الجنوبي وعفو قحطان الشعبي 1968

بالصور

موسمها بدأ .. فوائد تناول الفراولة في الشتاء

فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء
فوائد تناول الفراولة في الشتاء

أسباب تنميل القدمين في الشتاء .. احذر من خطرها

أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء
أسباب تنميل القدمين في الشتاء

بـ 7 خطوات.. كيفية التعامل مع الأطفال في حالات التحـ رش الجنـ سي

كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟
كيف يتعامل الآباء عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي؟

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد