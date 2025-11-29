قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
محافظات

أخبار أسوان| حملات رقابية بالأسواق والمخابز .. رصف الطرق بنصر النوبة.. ودورات ريادة أعمال بقرى إدفو

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 28/11/2025 .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى مركز إدفو وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع فى تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادى ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنفيذ الدورات التدربية لبرنامج ريادة الأعمال والتى إستهدفت عدد 150 سيدة وفتاة من أهالى  قرى ونجوع بمركز إدفو .

قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار ودورات تدريبية لريادة الأعمال

جهود متنوعة 

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ومديرية الطرق لتنفيذ خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

محافظ أسوان يتابع مشروعات رصف الطرق بمركز نصر النوبة

استكمالا لسلسلة الحملات المفاجئة التى يتم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية لتحقيق الرقابة المشددة والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق والمخابز البلدية ، مع متابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تم تحرير 240 محضر للعديد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة لعدم جودتها للإستخدام الآدمي.


تحرير 240 محضرا لمخالفات متنوعة بأسوان للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

ارشيفية

الصياد: رصدنا محاولات مدفوعة لتصدر الترند تزامنا مع افتتاح المتحف الكبير

محمود حميدة

محمود حميدة: معرض الفن التشكيلي يمنحني تجربة مدهشة.. فيديو

حماس

خبير استراتيجي: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس

بالصور

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

