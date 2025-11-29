أخبار أسوان| حملات رقابية بالأسواق والمخابز .. رصف الطرق بنصر النوبة.. ودورات ريادة أعمال بقرى إدفو

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 28/11/2025 .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقرى مركز إدفو وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية من أجل التوسع فى تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادى ورفع الوعى المجتمعى للأهالى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستكمال تنفيذ الدورات التدربية لبرنامج ريادة الأعمال والتى إستهدفت عدد 150 سيدة وفتاة من أهالى قرى ونجوع بمركز إدفو .

قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار ودورات تدريبية لريادة الأعمال

جهود متنوعة

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ومديرية الطرق لتنفيذ خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسوان يتابع مشروعات رصف الطرق بمركز نصر النوبة

استكمالا لسلسلة الحملات المفاجئة التى يتم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية لتحقيق الرقابة المشددة والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق والمخابز البلدية ، مع متابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تم تحرير 240 محضر للعديد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة لعدم جودتها للإستخدام الآدمي.



تحرير 240 محضرا لمخالفات متنوعة بأسوان للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين