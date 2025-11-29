رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

توفي المدرب الرياضي والإنفلونسر الروسي ديمتري نويانزين عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد مشاركته في ما وصفه بـ "تحدي الطعام" الذي اعتمد خلاله على تناول كميات هائلة من الوجبات السريعة يوميًا.

وكان نويانزين يوثق عبر منصاته الرقمية استهلاكه المكثّف لأطعمة غنية بالدهون والسعرات، بما في ذلك البرجر والبيتزا والكيك وأنواع مختلفة من الوجبات الدسمة المغموسة بالمايونيز، في محاولة لبلوغ أكثر من 10 آلاف سعرة حرارية يوميًا.

وقد أثار خبر وفاته صدمة واسعة بين متابعيه، خاصة أنه كان يُعرف بأسلوب حياته الرياضي قبل دخوله هذا التحدي، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية حول الحالة الصحية التي أدت إلى رحيله المفاجئ.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

