ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصدر ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تداول رواد المنصات مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتجول في أحد الشوارع بملابس رثة وهيئة قريبة من المتشردين، بينما بدت عليه علامات واضحة من الإرهاق والتعب، ما أثار حالة من القلق والتساؤلات بين المتابعين.

وظهر هيثم في الفيديو المتداول وهو يمشي بلا هدف، بصمت وملامح شاردة، في مشهد بدا بعيدًا تمامًا عن الصورة الكوميدية التي عرفه بها الجمهور قبل سنوات، ليتحول اسمه من تريند ساخر إلى قصة إنسانية غامضة تبحث عن تفسير.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:



https://www.facebook.com/share/v/192keiUbnH/?mibextid=wwXIfr