بقيت أم العريس ..لميس الحديدي تحتفل بقراءة فاتحة نجلها | صور

عبرت الإعلاميه لميس الحديدي عن فرحتها بقراءة فاتحة نجلها نور عمرو أديب على مريم السطوحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لميس الحديدي: الحمد لله النهارده كانت اول فرحتي و بقيت أم العريس .. قراية فاتحة ابننا نور اديب على الجميلة مريم السطوحي .. ربنا يسعدهم و يتمم فرحتنا .



قراءة فاتحة نجل لميس الحديدى وعمرو أديب

وشهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر إنستجرام.



أجواء احتفالية عائلية

أقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة.