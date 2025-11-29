شخصية العام الثقافية..تكريم أبو الفضل بدران في مهرجان الأقصر للشعر العربي

كرم مهرجان الأقصر للشعر العربي ، الشاعر والناقد الدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة باعتباره شخصية العام الثقافية.

جاء ذلك في افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان الذي يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية ومحافظة الأقصر، وذلك في حفل الافتتاح الذي أقيم على مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة.

افتُتِح الحفل بكلمة الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، الذي عبّر عن سعادته باستمرار هذا الحدث الثقافي وتحوّله إلى منصة بارزة لاكتشاف الأصوات الشعرية الجديدة، مؤكدًا أن بيت الشعر بالأقصر أصبح مساحة إبداعية واسعة تحتضن المواهب وتفتح أمامها آفاقًا أرحب.

تلتها كلمة دائرة الثقافة بالشارقة التي ألقاها سعادة عبدالله العويس رئيس الدائرة، حيث نقل تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه الدائم لمشروعات الثقافة العربية، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل جسراً حضارياً بين الإبداع العربي وتراثه، وأن الشارقة تظل ملتزمة برسالتها الإنسانية في خدمة اللغة العربية والشعر.

ثم ألقى الدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب كلمة نيابةً عن وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، مؤكداً اعتزاز الوزارة بدعم هذا الحدث الذي يعزز حضور الشعر في المجتمع، ويعبّر عن رؤية الثقافة المصرية في رعاية الإبداع، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الثقافية التي تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين في مصر والعالم العربي.

أعقب ذلك كلمة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي رحّب بضيوف المهرجان من مصر والعالم العربي، معبّرًا عن تقديره لهذه الفاعلية التي تليق بمكانة الأقصر كعاصمة للفن والتاريخ والحضارة. وأكد سيادته أن الإبداع ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء، موجّهًا الشكر لوزارة الثقافة وإمارة الشارقة على دعمهما الكبير للثقافة وبيوت الشعر.

بعد ذلك، قام الحفل بتكريم الدكتور محمد أبو الفضل بدران الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، لاختياره شخصية العام الثقافية من قِبل بيت الشعر بالأقصر.

كما استمع جمهور المهرجان إلى الأمسية الشعرية الأولى التي أدارها الشاعر حسن عامر، بمشاركة الشعراء: أحمد الديب – أحمد رمضان – حازم مصطفى – روضة شاهين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يُذكر أن مهرجان الأقصر للشعر العربي يقام سنويًا في نهاية شهر نوفمبر بمدينة الأقصر التاريخية، وينظمه بيت الشعر بالأقصر بحضور نخبة من الشعراء والنقاد من مختلف المحافظات، يمثلون أجيالاً واتجاهات شعرية متنوعة، إضافة إلى قيادات وزارة الثقافة، ودائرة الثقافة بالشارقة برئاسة عبدالله العويس و محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، وحشد كبير من المثقفين وجمهور الإبداع.

وفي ختام الحفل، توجّه حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر بالشكر إلى المثقفين والمبدعين المشاركين وإلى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر على دعمه المستمر لمبادرات بيت الشعر، مؤكداً أن دور بيت الشعر سيتسع أكثر لخدمة الإبداع في جميع ربوع مصر.