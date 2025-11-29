قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنفي جبالي: تحديات غير مسبوقة تهدد الشعب الفلسطيني في غزة

منار عبد العظيم

أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد الأمن والاستقرار بشكل كبير.

 وأضاف أن الوضع في غزة يتسم بخطورة خاصة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني تهديدًا حقيقيًا بالإبادة الجماعية.

الجهود المصرية لوقف الحرب وتقديم المساعدات

وفي سياق الحديث عن الأوضاع الراهنة، أشار جبالي إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف الهجمات على قطاع غزة، وتسعى لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين. 

وأكد أن مصر لن تتوقف عن دعم جهود السلام العادل والدائم في المنطقة.

مصر تواصل العمل على إعادة إعمار غزة

وتطرق جبالي إلى التحضيرات التي تقوم بها مصر للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن مصر تواصل دعمها للشعب الفلسطيني في هذه الأوقات العصيبة.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا للقرارات الدولية

وشدد جبالي على أن السبيل الوحيد لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة هو من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقًا للقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن هذا الحل هو الأساس لتحقيق السلام الدائم.

وأكد أن الاستقرار الاقتصادي هو عنصر أساسي في تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة، مشيرًا إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني هو جزء من الجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.

