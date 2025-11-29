خبير: اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة يجب استثمارها

قال خبير العلاقات الدولية طارق البرديسي إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رغم طابعه الرمزي، يمثل فرصة مهمة لتعزيز الدعم الدولي لـ القضية الفلسطينية.





وأكد البرديسي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن العمل السياسي يعتمد بطبيعته على التراكم والتفاؤل والمثابرة، ما يجعل من هذا اليوم منصة لإعادة تسليط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني.



وأوضح أن استمرار النضال والدبلوماسية هو قدر الشعوب التي تتعرض للظلم، مشددًا على أن ازدواجية المعايير التي تواجه الفلسطينيين تتطلب مواصلة الجهود وعدم الرضوخ لليأس.



وأوضح أنه من غير المنطقي التخلي عن المطالبة بالحقوق بحجة غياب ضمانات تحقيق النتائج، مشبهًا ذلك بالطالب الذي يتوقف عن الدراسة لأنه غير متأكد من النجاح، متابعا: النضال السياسي والدبلوماسي ليس عملًا عبثيًا، بل مسار طويل يؤتي ثماره مع مرور الوقت.



