مانشستر سيتي يواجه ليدز الليلة وسط غياب محتمل لعمر مرموش

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة مانشستر سيتي مع ضيفه ليدز يونايتد في الساعة الخامسة مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج، وسط اهتمام خاص بموقف المصري عمر مرموش مع الفريق السماوي.

ويخوض مانشستر سيتي مباراة اليوم تحت ضغط كبير بعد خسارته في مباراتين متتاليتين، الأولى أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري، والثانية أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، مما يجعل الفوز هدفًا ضروريًا لاستعادة توازنه قبل دخول جدول مباريات مزدحم خلال ديسمبر.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويتطلع لتقليص الفارق مع أرسنال المتصدر، مستفيدًا من اللعب على أرضه وبين جماهيره.

موقف عمر مرموش:

انضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2024 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، إلا أن مشاركاته هذا الموسم لا تزال محدودة، مكتفيًا بتسجيل هدف واحد في كأس الرابطة، في ظل الاعتماد الكبير على النجم إيرلينج هالاند الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري.

ومن المتوقع أن يكون مرموش خارج التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، مع احتمالية تواجده على مقاعد البدلاء.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ليدز:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: برناردو سيلفا – نيكو جونزاليس – ريان شرقي – فيل فودين – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند