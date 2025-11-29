هاني رمزي: محمد صبحي قدمني للمسرح.. ومني زكي ومصطفى شعبان شاركوني البداية

أكد الفنان هاني رمزي ، أنه التحق بمعهد الفنون المسرحية ، بعد الانتهاء من دراسة التجارة.

وقال هاني رمزي، في ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن صلاح عبد الله ولطفي لبيب، أعدوا له المشاهد التمثيلية ليتقدم بها إلى المعهد.

وأضاف هاني رمزي: التحقت بعد ذلك بفرقة الفنان محمد صبحي ، وقدم معه مسرحيتين، وكانت مني زكي ومصطفى شعبان دفعتني في هذه الفرقة، وهنا أتوجه بالشكر إلى محمد صبحي وصلاح عبد الله.

وحرص عدد كبير من الفنانين، على حضور الندوة ومنهم إلهام شاهين وهالة سرحان وهالة صدقي وبوسي شلبي ومروة عبد المنعم وسامح الصريطي وصابرين.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.