تكريم نجوم الفن والإعلام بملتقى التميز والابداع العربي

شهد حفل ملتقي التميز والابداع العربي برئاسة داليا المتبولي تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تالقوا بعام 2025 بمصر ومختلف الدول العربية .

قامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية إنجي على وكان ضمن المكرمين دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة و من نجوم الفن أحمد السقا ،محمد رمضان ، باسم سمرة، خالد سليم، حمادة هلال، عماد زيادة ، سمية الخشاب ،شيري عادل ،خالد زكي ،المخرج طارق العريان ،احمد رزق ،السورية سلاف فواخرجي ،جومانا مراد، التونسيةلطيفة ،ادوارد ،روجينا ، إيهاب فهمي ،وعمرو محمود ياسين ،محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد ،سامح حسين محمد قماح والموزع الموسيقي مدين بالإضافة إلى مهندسة الديكور رباب عبد العاطي منظمة حفل الجراند بول الملكي للأمراء الذي أقيم مؤخرا بقصر عابدين والذي يعد حدث تاريخي شهدته مصر للمرة الأولى بعام 2025 .

كما كرم ملتقي التميز والابداع مصمم الأزياء العالمى هاني البحيري عن تربعه علي عرش الموضة المصرية والعالمية لسنوات متتالية وحتي الآن.

ومن الاعلاميين أسامة كمال ،إيهاب جلال ،شيريهان ابو الحسن ،بوسي شلبي ،التونسية وداد محمد .

أحيت أولي فقرات الحفل المطربة الهولندية لاروسي والتي قدمت أغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا.