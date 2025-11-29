قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب شرق آسيا إلى 460 قـ.تيلًا

غرق الشوارع بمياة الفيضانات
غرق الشوارع بمياة الفيضانات
القسم الخارجي

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي ضربت دول جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع إلى أكثر من 460 قتيلًا، وفق تقارير رسمية صدرت اليوم السبت، مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ وإزالة آثار الدمار في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا.

وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر مساحات واسعة من الدول الثلاث، تاركة آلاف السكان عالقين، بعضهم على الأسطح في انتظار فرق الإنقاذ، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم السبت.

إندونيسيا: أكثر من 300 قتيل ومئات المفقودين في سومطرة

وكانت إندونيسيا الأكثر تضررًا، إذ أعلنت السلطات أن ما لا يقل عن 303 أشخاص لقوا مصرعهم في جزيرة سومطرة وحدها، فيما لا يزال 279 آخرون في عداد المفقودين.

وفي شمال سومطرة، انتشلت فرق الإنقاذ 31 جثة إضافية، السبت، وفق المتحدث باسم شرطة المقاطعة.

كما سجلت السلطات في غرب سومطرة 61 وفاة و90 مفقودًا، بينما بلغ عدد القتلى في إقليم آتشيه 35 شخصًا.

ونشرت الحكومة أكثر من 3,500 شرطي للمساعدة في جهود البحث وتوزيع المساعدات على 28,400 نازح لجأوا إلى مراكز إيواء مؤقتة. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 ألف شخص أُجبروا على مغادرة منازلهم في ثلاث مقاطعات داخل الجزيرة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، سوهاريانتو، إن السلطات ستبدأ عملية “تلقيح السحب” في غرب سومطرة لتقليل فرص هطول الأمطار، التي تراجعت بالفعل بحلول السبت.

تايلاند: 162 قتيلًا و1.4 مليون أسرة متضررة

وفي تايلاند، أعلنت السلطات تأثر 1.4 مليون أسرة (3.8 مليون شخص) بالفيضانات التي اجتاحت ثماني مقاطعات جنوب البلاد.
ووصل منسوب المياه في مقاطعة سونجخلا إلى 3 أمتار، ما أدى إلى مقتل 145 شخصًا في واحدة من أسوأ الفيضانات منذ عقد، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 162 وفاة.

وفي مدينة هات ياي، اضطرت مستشفيات لنقل الجثث إلى شاحنات مبردة بعدما تجاوزت قدرتها الاستيعابية، بينما اعترف رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكل بـ“قصور” حكومته في إدارة الأزمة، مقدمًا اعتذارًا علنيًا للمتضررين، ومعلنًا خطة تنظيف وإغاثة تمتد أسبوعين.

وقدمت الحكومة تعويضات تصل إلى 2 مليون بات (62 ألف دولار) للأسر التي فقدت أحد أفرادها.

ماليزيا: ضحيتان وإجلاء مناطق كاملة

وفي ماليزيا، لقي شخصان مصرعهما نتيجة فيضانات غمرت أجزاء واسعة من ولاية برليس شمال البلاد، في حين واصلت السلطات عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات.

وتزامنت الفيضانات مع موسم الأمطار السنوي الذي يمتد بين يونيو وسبتمبر، إلا أن عاصفة مدارية ساهمت في تفاقم الوضع، لتصبح الحصيلة في إندونيسيا وتايلاند من بين الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

فيضانات جنوب شرق آسيا اندونيسيا تايلاند ماليزيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

ترشيحاتنا

الرمايه

اللواء محمد شرف يتألق ويحصد المركز الثالث في بطولة كأس الاتحاد للرماية

الجزيري

بعد هدفه في كايزر تشيفز.. الجزيري الهداف التاريخي للأجانب في الزمالك

وزير الرياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الافريقي

بالصور

6 نصائح لتجهيز سيارتك قبل دخول الشتاء

نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك
نصائح لتجهيز سيارتك

شريهان أبو الحسن أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات في ملتقى التميز والإبداع| صور

شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن
شيريهان أبو الحسن

بدون أدوية.. شرابين طبيعيين لعلاج السعال الجاف وطرد البلغم

مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال
مشروبات طبيعة لعلاج السعال

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان
فيديو يثير الجدل عن علاقة النودلز والإصابة بالسرطان

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد