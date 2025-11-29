قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يهزم إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية للناشئين
فاز بالتزكية .. إيتو رئيسا لاتحاد الكرة الكاميروني حتى 2029
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شعبة صيدليات الجيزة تشارك في المهرجان التاسع للإبداع بالأوبرا

ولاء عبد الكريم

شاركت شعبة صيدليات الجيزة، برئاسة الدكتور محمد الهم، في فعاليات المهرجان التاسع للإبداع الصيدلي، المقام في دار الأوبرا المصرية ، وذلك ضمن الجهود الرامية لدعم الأنشطة المهنية والثقافية التي تهدف إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الصيادلة، وتعزيز دورهم المجتمعي إلى جانب رسالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور محمد الهم  في بيان له أن المهرجان يُقام بتنظيم نقابة الصيادلة ممثلة في لجنة الثقافة والإبداع، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار بروتوكولات التعاون المستمرة بين المؤسسات المهنية والجهات الثقافية الرسمية، لدعم المواهب الإبداعية داخل القطاعات المهنية المختلفة، وإتاحة منصة راقية لعرض هذه الإبداعات داخل أحد أهم الصروح الثقافية في مصر، بما يعكس الاهتمام بتعزيز البعد الثقافي والفني للمهنة.

وفي هذا السياق، تميزت مشاركة شعبة صيدليات الجيزة بكونها نموذجًا واضحًا لتفاعل الصيادلة مع الأنشطة الثقافية والمهنية، حيث جسدت حرص الشعبة على تطوير قدرات أعضائها، وإبراز الجوانب الإبداعية والإنسانية في شخصية الصيدلي، وتعزيز دوره كعنصر فاعل داخل المنظومة الصحية والمجتمع ككل، مسلطة الضوء على التوازن بين الأداء المهني والإسهام المجتمعي.

وفى السياق ذاته ، قال "الهم"  إن هذا الحدث الذي يجمع بين العلم والشغف، وبين المعرفة والابتكار، يؤكد أن كل صيدلي يجمع بين عقل يفهم، وقلب يشعر، وموهبة تُنير، وأن داخل كل صيدلي مساحة من الفن تحتاج فقط إلى من يشجعها ويمنحها فرصة للظهور،منوهاً أن هذا هو  ما يحققه مهرجان الإبداع.

وجدير بالذكر أن المهرجان يضم أعمالًا فنية متنوعة يقدمها صيادلة من مختلف محافظات الجمهورية، تشمل لوحات تشكيلية، وأعمالًا يدوية، ومشغولات فنية، وإصدارات أدبية، في مشهد ثقافي يعكس جانبًا إنسانيًا وإبداعيًا متميزًا لأعضاء المهنة، ويؤكد أن الصيدلة لا تقتصر على الدور المهني فقط، بل تمتد للإسهام في بناء الوعي الثقافي والمجتمعي.

وتؤكد غرفة الجيزة التجارية  برئاسة المهندس أسامة الشاهد ، على دعمها الكامل لمشاركة شعبة صيدليات الجيزة في الفعاليات المهنية والثقافية، وحرصها على تعزيز دور الشُعب النوعية في خدمة أعضائها والمجتمع، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأداء المهني والدور المجتمعي لمختلف القطاعات.

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

عائلة اديب

سهير جودة تهنئ عمرو أديب ولميس الحديدي بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور

منى زكي

محمد خير يدافع عن منى زكي بعد انتقاد فيلمها الجديد

هاني رمزي بندوته فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شهد معايا في التحقيق.. هالة صدقي تكشف موقف جمعها بـ هاني رمزي

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

القلب

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

