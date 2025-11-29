شعبة صيدليات الجيزة تشارك في المهرجان التاسع للإبداع بالأوبرا

شاركت شعبة صيدليات الجيزة، برئاسة الدكتور محمد الهم، في فعاليات المهرجان التاسع للإبداع الصيدلي، المقام في دار الأوبرا المصرية ، وذلك ضمن الجهود الرامية لدعم الأنشطة المهنية والثقافية التي تهدف إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الصيادلة، وتعزيز دورهم المجتمعي إلى جانب رسالتهم الصحية.

وأوضح الدكتور محمد الهم في بيان له أن المهرجان يُقام بتنظيم نقابة الصيادلة ممثلة في لجنة الثقافة والإبداع، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، في إطار بروتوكولات التعاون المستمرة بين المؤسسات المهنية والجهات الثقافية الرسمية، لدعم المواهب الإبداعية داخل القطاعات المهنية المختلفة، وإتاحة منصة راقية لعرض هذه الإبداعات داخل أحد أهم الصروح الثقافية في مصر، بما يعكس الاهتمام بتعزيز البعد الثقافي والفني للمهنة.

وفي هذا السياق، تميزت مشاركة شعبة صيدليات الجيزة بكونها نموذجًا واضحًا لتفاعل الصيادلة مع الأنشطة الثقافية والمهنية، حيث جسدت حرص الشعبة على تطوير قدرات أعضائها، وإبراز الجوانب الإبداعية والإنسانية في شخصية الصيدلي، وتعزيز دوره كعنصر فاعل داخل المنظومة الصحية والمجتمع ككل، مسلطة الضوء على التوازن بين الأداء المهني والإسهام المجتمعي.

وفى السياق ذاته ، قال "الهم" إن هذا الحدث الذي يجمع بين العلم والشغف، وبين المعرفة والابتكار، يؤكد أن كل صيدلي يجمع بين عقل يفهم، وقلب يشعر، وموهبة تُنير، وأن داخل كل صيدلي مساحة من الفن تحتاج فقط إلى من يشجعها ويمنحها فرصة للظهور،منوهاً أن هذا هو ما يحققه مهرجان الإبداع.

وجدير بالذكر أن المهرجان يضم أعمالًا فنية متنوعة يقدمها صيادلة من مختلف محافظات الجمهورية، تشمل لوحات تشكيلية، وأعمالًا يدوية، ومشغولات فنية، وإصدارات أدبية، في مشهد ثقافي يعكس جانبًا إنسانيًا وإبداعيًا متميزًا لأعضاء المهنة، ويؤكد أن الصيدلة لا تقتصر على الدور المهني فقط، بل تمتد للإسهام في بناء الوعي الثقافي والمجتمعي.

وتؤكد غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد ، على دعمها الكامل لمشاركة شعبة صيدليات الجيزة في الفعاليات المهنية والثقافية، وحرصها على تعزيز دور الشُعب النوعية في خدمة أعضائها والمجتمع، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأداء المهني والدور المجتمعي لمختلف القطاعات.