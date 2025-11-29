البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالإصطدام بفتاتين مما أدى لوفاة إحداهما وإصابة الأخرى بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بالجيزة بإصطدام سيارة "ميكروباص بدون لوحات معدنية" بطالبتين ووفاة إحداهما وإصابة الأخرى "بكدمات وسحجات متفرقة " ، حال عبورهما الطريق بأحد الشوارع بدائرة المركز.

أمكن ضبط السيارة وقائدها فى حينه (سائق "لايحمل ثمة تراخيص" –مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.