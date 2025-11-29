قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تستضيف مؤتمر أكبر رابطة وكلاء سياحة في ألمانيا

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

تستضيف وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حالياً، فعاليات المؤتمر السنوي لرابطة BEST-REISEN الألمانية، إحدى كبريات روابط وكالات السفر في ألمانيا، وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. 

ويعد المؤتمر من أكبر الفعاليات السياحية التي تحتضنها مصر.

وزارة السياحة والآثار 

يعقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية كل من Dertour Group وعلامتي Aldiana و Sentido، ويتضمن برنامج من الفعاليات يشمل عروضًا ومسابقات خيرية لدعم مشروعات DER Touristik Foundation.

كما يعد المؤتمر منصة مميزة لتبادل الرؤى حول مستقبل السياحة الألمانية ودور مصر المتصاعد كمقصد رئيسي لهذا السوق.

وأكد المهندس أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن استضافة مصر لهذا الحدث تأتي استكمالًا لسلسلة من الفعاليات الدولية المهمة التي احتضنتها مدينة الغردقة خلال شهر نوفمبر الجاري، بما في ذلك المؤتمر السنوي لرابطة RTK، والمؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Anex Tour الذي عُقد لأول مرة في مصر.

أوضح أن هذه الفعاليات تعكس قوة وثقة السوق الألماني في المقصد المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع شركاء المهنة في أحد أهم الأسواق السياحية لمصر، بما يساهم في زيادة الحركة الوافدة خلال السنوات المقبلة. كما تُرسّخ مكانة مصر كوجهة متميزة لسياحة المؤتمرات والاجتماعات والحوافز (MICE).

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا، واستعراض ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات، لاسيما المتحف المصري الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من نوفمبر الجاري، والذي سيشكل إضافة عالمية بارزة على خريطة السياحة الثقافية.

كما يتيح الحدث تسليط الضوء على المقومات الفريدة للمقصد المصري، بما في ذلك تنوع منتجاته السياحية، وجودة البنية التحتية الفندقية، والفرص الاستثمارية الواعدة.

ويشهد المؤتمر هذا العام مشاركة نخبة من أبرز قيادات ومؤثري صناعة السياحة الألمانية، من بينهم إنغو بورميستر، الرئيس التنفيذي لـ Dertour Central Europe، وكارل بوير، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنادق بـ DER Touristic، وبيتر جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة Condor للطيران، إلى جانب عدد من قيادات علامتي Aldiana و Sentido، وممثلي المنظمات السياحية الألمانية مثل DRV وVUSR وBTW.

كما يشارك في الحدث أكثر من 560 من رواد صناعة السياحة الألمانية، فضلًا عن حضور رسمي وإعلامي موسع، بالإضافة إلى نحو 100 شريك من كبريات الشركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ليُصبح بذلك أكبر حدث سياحي في تاريخ رابطة BEST-REISEN.

يذكر أن رابطة BEST-REISEN الألمانية تضم أكثر من 350 وكالة سفر من بين ما يقرب من 700 عضو ضمن منظومة التعاون السياحي الألماني.
 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي BEST REISEN مصر سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم.. طعم غني ومميز

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم
طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم

نبات غير متوقع يزيد الذكاء والتركيز ويمنع الأم الرضاعة وتكيس المبايض

الذكاء
الذكاء
الذكاء

بي واي دي تستدعي 89 ألف سيارة هجينة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة البطارية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

دراسة تحذر: تناول كبار السن الطعام بمفردهم يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم
تناول كبار السن الطعام مع الآخرين يحمي صحتهم

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد